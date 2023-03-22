Kader Mahkumları Derneği Kadir Gecesi cezaevlerine 5 bin koli yardım gönderecek

Kader Mahkumları Derneği (KMD) Genel Başkanı Necdet Yüksel, “Kadir Gecesi’nde Fatih Sultan Mehmet Camii önünde 5 bin koli kitap ve ihtiyaç malzemesi cezaevlerindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkacak. Mahkumlara, seccade, Kur’an-ı Kerim, kitap, kıyafet ve kişisel bakım ihtiyaç malzemelerini temin etmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’deki 400 cezaevinde yatan mahkumlar ve ailelerine yönelik eşsiz hizmetler veren Kader Mahkumları Derneği faaliyetlerine 3 aylarda hız verdi. Cezaevlerinde yatan yardıma muhtaç mahkumlar ve aileleri için seferber olan dernek, bugüne kadar on binlerce kişiye ulaşmış durumda. Gönüllülük esasına göre çalışan dernek, 3 aylara özel büyük bir yardım seferberliği başlattı. 26 Ocak Regaip Kandilinde 1000 koli, 17 Şubat Miraç Kandilinde 1000 koli, 6 Mart Beraat Kandilinde 1000 koli yola çıkaran dernek, 17 Nisan Kadir Gecesinde ise Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii önünden 5 bin koli kitap ve ihtiyaç malzemesini daha yollayacak. Böylece toplamda 8 bin koli Kur’an-ı Kerim, Seccade, oyuncak, kitap, kıyafet ve kişisel bakım ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak. Dernek Başkanı Necdet Yüksel, “Bizler cezaevlerindeki mahkumlar ve ailelerinin bir taraftan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken diğer taraftan da bir nevi rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Mahkumların isteklerini yerine getirebilmek için gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Mahkumlara, seccade, Kur’an-ı Kerim, giyim kuşam ve başka ihtiyaçları temin etmeye çalışıyoruz. Mübarek Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yüksel, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütü suçundan cezaevlerinde yatanlara yönelik hiçbir çalışmalarının olmadığının altını çizdi.

CEZAEVLERİNE KUR’AN-I KERİM VE SECCADE DE GÖNDERİYORUZ

Kader Mahkumları Derneği’ni büyük zorluklarla kurduklarını belirten Başkan Necdet Yüksel, “Büyük uğraşlar sonunda derneğimizi yıllar önce kurduk. Bugüne kadar 400’e yakın cezaevinde yatan on binlerce mahkuma ulaştık. Toplumla aralarında köprü kurmaya gayret ediyoruz. Cezaevlerinde yatan ve maddi durumu iyi olmayan mahkumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gönderdikleri mektupları okuyoruz ve cevaplandırıyoruz. Ailelerine de el uzatıyoruz. Giyecek, Kur’an-ı Kerim, seccade, kitap gibi isteklerini temin etmeye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER DERNEĞE GELİP MEKTUP OKUYOR

Dernek faaliyetlerinin üniversitelerin dikkatini çektiğin belirten Yüksel, “Sosyoloji öğrencileri bizimle faaliyetlerde bulunuyor. Mektupların okunması ve cevaplanması noktasında yardım ediyor, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Cezaevlerindeki insanlara tecrit hissi yaşatılmaması gerektiğini kaydeden Yüksel, “Mahkumların iyileşme ihtiyaçları karşılanmazsa çözümlenmemiş travma duygusu ortaya çıkar. Mahkumlara destek olmak insanlık görevimizdir” dedi.