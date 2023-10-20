Chamberlain'den flaş Şenol Güneş itirafı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş'ta forma giyen İngiliz yıldız Alex Oxlade Chamberlain, The Athletic'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Chamberlain'in sözleri şu şekilde;

- "Şenol Güneş'in ayrıldığını görmek beni çok üzdü. Beni Beşiktaş'a o getirmişri ve bunun karşılığını ona vermek istiyordum."

- "Burak Yılmaz'ın burada iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Takımda ona karşı büyük bir saygı var. Umarım bu saygının üzerine bir şeyler inşa edebiliriz."

- "İstanbul çok farklı kültürleri içinde barındırıyor. Şehrin bazı kısımları fazlasıyla Avrupai ve oralara gittiğimde kendimi uzaylı gibi hissetmiyorum. İlginç bir şey gördüğümde deneyimlemek istiyorum. Kulübümüzün aşçıları bana Türk yemeklerini ve bazı ilginç kelimeleri öğretiyor. Burada keyfim yerinde."

- "Etrafımdaki herkese karşı iyi davranmaya çalışan bir insanım. Liverpool'dan ayrılırken benimle bu kadar az iletişim kurulması beni şaşırttı açıkçası."

"Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki tercihini ne belirledi?"

- "İlk olarak coğrafya. Londra ile İstanbul arası 3.5 saat civarı sürüyor. Riyad'a gitmek ekstra 3 saat anlamına gelirdi. İkinci olarak futbol aşkım diyebilirim. Beşiktaş'ta kendimi ispatlayabilirim. Konferans Ligi'nde oynuyoruz ve Süper Lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz."

- "Şenol Güneş ile konuştuğumda benim için en iyi senaryonun bir an önce futbol oynamaya başlamam olduğunu söylemişti. Beşiktaş gerçekten büyük bir kulüp ve ailemden de çok uzak değilim. Geçen sezon takım üçüncü olmuş. Bu yüzden bizi asıl favoriler arasında görmüyor olabilirler ama bu benim hoşuma gidiyor. Eric Bailly ve Ante Rebic gibi futbolcularla buraya geldim ve ligi kazanmak için çalışacağım."

- "Her zaman istendiğiniz yerde olmalısınız. Beşiktaş'a gelerek farklı bir kültür ve farklı bir ligi deneyimlemek istedim."

- "İstanbul'daki trafikten kurtulmak için bir arkadaşımla scooter ile gezme fikrini düşündük ama barların yoğun olduğu bir sokağa yaklaşık 200 metre kala her yer kalabalıklaşmaya başladı, biz de bundan vazgeçip bir taksiye bindik."

- "Beşiktaş ile 2014'te karşılaştığımız maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmıştı. Sahaya çıkar çıkmaz siyah-beyaz bayraklarla çevrili bir tribün gördük. Sanki bir deniz gibiydi. Maç 0-0 bitmişti ve çok zorlu bir maçtı. Rakip oyuncu olarak çok zor bir atmosfer ama ev sahibi olduğunuzda harika bir ortam."

- "Taraftarların kulüple olan bağı ve hatta kulübün yapısı, başkan seçimleri açısından İngiltere'den biraz farklı. Burada büyük bir söz hakları var. Eğer iyi gidiyorsanız ve yapmanız gerekeni yapıyorsanız, sizi çok destekliyorlar."

- "Dil bariyerinden çok ailemden uzak kalmak benim için zor oluyor. Çocuklarım zaman zaman nerede olduğumu sorguluyor ama beni anlıyorlar. Benim için en iyi seçeneğin Beşiktaş olduğunu anlıyorlar. Geçen hafta buraya geldiler ve bizim için minik bir tatil gibi oldu."

- "Beşiktaş; hırslı, büyük bir taraftar kitlesine ve beklentilere sahip, düzgün bir futbol kulübü. Bu noktada en önemli şey aldığım dakikalar ve futbol çünkü kendimi hazır, yetenekli ve iyi hissettiğim zamanlarda bile oynamadığım çok uzun yıllar geçirdim. Açıkçası buraya gelirken biraz endişeliydim çünkü bu ailem için farklı bir durum ama benim için futbol hala çok önemli."

- "Kariyer yolunuz ne olursa olsun, sizi neyin motive ettiği önemli. Bazı insanlar için bu para olabilir. Diğerleri içinse kazanma duygusu. Diğerleri sadece gol atmak isteyebilir. Her ne olursa olsun, bu ihtiyaçlarınızın karşılanmasını istersiniz. Bu da size devam etme isteği kazandırır. Ben sadece oynamak, bu fırsatı değerlendirmek ve bacaklarım hala hareket ederken neler başarabileceğimi görmek istiyorum."