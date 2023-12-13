Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı

Telegraph'ta yer alan habere göre, Premier Lig'de yer alan 15 takımın bonservis bedellerinin imzalanan sözleşmelerdeki ilk 5 yıla yayılması konusunda anlaşma sağladığı.

Kararın eskiye dönük uygulanması yönündeki teklif ise kabul görmedi.

Premier Lig'de yer alan takımlar futbolcularla 5 yıldan uzun süreli sözleşme imzalasa bile bonservis bedelini sadece ilk 5 yıla yayacak.

8 YILA YAYILMIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Brighton'dan Moises Caicedo'yu kadrosuna katan Chelsea, bonservis bedeli olarak 115 milyon sterlin ödemiş ve bunu 8 yıllık sözleşmeye yaymıştı.

CHELSEA KÖŞEYE SIKIŞACAK

Caicedo'ya ek olarak Londra ekibi, son transferlerinin neredeyse hepsinde benzer bir yolu izlemiş ve uzun süreli sözleşmeler imzalamıştı.

Todd Boehly'nin Chelsea'yi satın almasının ardından transferin en aktif takımlarından biri olan Chelsea, son dönemde kadrosuna kattığı isimlerle uzun süreli sözleşmeler imzalıyordu.



Yüksek bonservis bedellerini uzun yıllara yayarak Finansal Fair Play kurallarına takılmak istemeyen Londra ekibi, bu sayede yapacağı ödemeleri senelik olarak daha düşük seviyede tutabiliyordu.



Premier Lig takımlarının yaptığı toplantıda ise bu kararın önüne geçecek bir gelişme yaşandı.



İŞTE CHELSEA'NİN SÖZLEŞMELERİ

Enzo Fernandez - 9 yıl

Moises Caicedo - 8 yıl

Mykhailo Mudryk 8 yıl

Cole Palmer - 7 yıl

Nicolas Jackson - 8 yıl

Romeo Lavia - 7 yıl

Wesley Fofana - 7 yıl



