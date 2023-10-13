Chelsea çıldırdı! 140 milyon Euro ödeyecek

İngiliz devi Chelsea'nin, ara transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin istediği 140 milyon euro'luk bedeli ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

Chelsea çıldırdı! 140 milyon Euro ödeyecek

Editör: Hamza Özalkuş

Transfere 1 milyar euro'dan fazla harcayan Chelsea, ocak ayı ara transfer döneminde de adından sıkça söz ettirecek.
ESPN'in haberine göre; Chelsea'nin sahipleri Ted Boehly ve Clearlake Capital, ara transfer döneminde de Osimhen için gereken yatırımı yapma kararı aldı. Londra ekibi, bu transfer için tüm fedakarlıkları yapacak ve imzayı attıracak.
Napoli, Victor Osimhen için 140 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Chelsea de bu bedeli ödeyerek transferi bitirme konusunda ısrarlı

32 MAÇTA 26 GOL
Wolfsburg ile 2017'de Avrupa'ya adım atan Osimhen, 2019'da 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle, 1.5 sezon kiralık oynadığı Charleroi'ye transfer oldu. Aynı yaz içerisinde 22.4 milyon euro karşılığında Lille'ye geçti.
Lille'deki başarılı performansının ardından Osimhen, 75 milyon euro karşılığında Napoli'ye geçti. Osimhen, Napoli'nin 32 yıl sonra gelen şampiyonluğuna 32 maçta 26 golle önemli katkı sağladı.

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