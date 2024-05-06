Semeru Yanardağı patladı! Tam 108 saniye sürdü

Kaynak: AA
Semeru Yanardağı patladı! Tam 108 saniye sürdü
Endonezya’nın Java Adası’nın doğu kesiminde yer alan Semeru Yanardağı’nın faaliyete geçtiği ve çevreye volkanik kül yaydığı bildirildi.

Antara News’e göre, Java Adası’nda Malang ve Lumajang bölgeleri arasında konumlanan Semeru Yanardağı, yerel saat ile 05.43’te patlama gerçekleştirdi. Semeru Yanardağı Gözlem Noktası’ndan Mukdas Sofian, yazılı bir açıklama yaparak patlamanın 108 saniye devam ettiğini duyurdu. Sofian, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru’nun, patlama anında yaklaşık 700 metre yüksekliğe volkanik kül fışkırttığını belirtti. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi ise, patlama sonucu volkanik taşların yanardağın 17 kilometre dışına kadar yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak, patlama merkezinden en az 13 kilometre uzakta kalınması gerektiğini ifade etti. 16 Aralık 2021 tarihinden itibaren Semeru Yanardağı’nın aktivite düzeyi seviye 3 alarm durumunda olduğu kaydedildi.

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