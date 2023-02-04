Transfer şampiyonu Chelsea Fulham'ı yenemedi

Premier Lig'de başarısız bir sezon geçiren Chelsea, kadrosunu güçlendirmek için ara transferde takıma kattığı 8 isim için 330 milyon euro ödeyerek harcama rekoru kırdı.

Kadrosunu yıldızlarla dolduran Chelsea, buna rağmen ligde yine yerinde saydı.

Chelsea, Premier Lig'de 23. hafta maçında sahasında konuk ettiği Fulham ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla Chelsea ligde puanını 30'a yükseltirken Fulham 32 puana çıktı.

Ligde Fulham 6., Chelsea 9. sırada bulunuyor.