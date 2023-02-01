İngiltere'nin Galatasaray'ı: Chelsea transfer belgelerini göndermeyi unuttu

Bir dönem Galatasaray'ın yaşadığı skandal bu kez İngiltere'de gündem oldu.

Hakim Ziyech'in Fransız ekibi PSG'ye transferi gerçekleşmedi.

L’Equipe'in haberine göre Chelsea, PSG'ye transfer için gerekli belgeleri tam 3 kez yanlış gönderince transfer gerçekleşmedi.

29 yaşındaki Faslı Hakim Ziyech sağlık kontrollerinden geçmek için Paris'te bulunuyordu.

GALATASARAY'DA DA OLMUŞTU

Transferin son günü Borussia Dortmund’dan Kevin Grosskreutz’u İstanbul’a getirip resmi sözleşmeyi imzalayan Galatasaray, evrakları FIFA'ya eksik gönderdiği için Alman futbolcuyu ocak ayına kadar oynatamamıştı.

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