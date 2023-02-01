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Premier Lig tarihine geçti. Chelsea Enzo Fernandez ile anlaştı

Chelsea, Enzo Fernandez transferinde mutlu sona ulaştı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:17
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Chelsea Enzo Fernandez için serveti gözden çıkardı

Premier Lig tarihine geçti. Chelsea Enzo Fernandez ile anlaştı
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Chelsea, Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i Benfica'dan rekor bir bedelle transfer etti.
 

EN PAHALI İMZASI

İngiliz ekibi, 22 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için 125 + 10 milyon euro ödemeyi kabul etti. Transfer, böylece İngiltere tarihinin en pahalı imzası anlamına gelecek.

Enzo Fernandez'i 14 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 payla Temmuz 2022'de 14 milyon euro'ya Benfica'ya veren River Plate, eski oyuncusunun Chelsea'ye satışından 31.25 milyon euro daha kazanacak.

609 MİLYON EURO HARCANDI

Yeni takım sahibiyle birlikte hem yaz hem ara transfer döneminde toplam 16. transferini yapan Chelsea, toplam 609 milyon euro harcamış olacak.

Enzo Fernandez, Benfica formasıyla 29 maça çıkan Enzo Fernandez, 4 gol atıp 7 asist yaptı.

Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası kazanan Enzo Fernandez, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

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