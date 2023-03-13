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Chelsea stadyumda iftar yemeği düzenleyecek

Premier Lig'de Chelsea, Ramazan dolayısıyla stadyumda iftar yemeği verecek.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 19:39
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Chelsea iftar yemeği vereceğini açıkladı

Chelsea stadyumda iftar yemeği düzenleyecek
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, stadyumda iftar vereceğini açıkladı.

Duyuru, kulübün resmi internet sitesinden yapıldı.

Stamford Bridge Stadyumu'nda verilecek iftar yemeği 26 Mart Pazar günü yapılacak.

Açık iftarın, 10. yılını kutlayan, insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan Ramazan Çadırı Projesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirileceğini belirtildi.

''GURUR DUYUYORUM''
Chelsea Vakfının Başkanı Simon Taylor yaptığı açıklamada, "Ramazan Çadırı Projesi ile açık iftarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan gurur duyuyoruz. 

Ramazan'ı ve Müslüman topluluğunu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmamızın çok önemli bir parçası. 26 Mart Pazar günü, insanları ağırlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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