﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi

Chelsea, Thomas Tuchel'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün yeni sahibi olan Todd Boehly-Clearlake konsorsiyumu, bu sezon Premier Lig'de 6 maçta sadece 3 kez kazanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona mağlubiyetle başlayan Premier Lig devinde faturayı Tuchel'a çıkardı.

Kulüpten yapılan açıklamada Alman futbol adamına teşekkür edilirken, yeni bir teknik direktör belirlenene kadar takımı antrenör ekibinin çalıştıracağı ifade edildi.

Thomas Tuchel, 2020-21 sezonunun devre arasında göreve geldiği Chelsea'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.