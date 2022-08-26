Chloe’den evlilik itirafı. Sevgilisiyle Bodrum’da tatilde

Popçu Serdar Ortaç’tan boşandıktan sonra İrlanda’ya dönen model Chloe Loughnan, Türkiye’ye döndü.

“Magazin D”nin sunuculuğunu üstlenen ünlü model, yeni bir aşka yelken açtığı Fergus Hennessy ile önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

“FERGUS İLE ÇOK MUTLUYUM”

Posta'nın haberine göre; Loughnan ve Hennessy Gündoğan’daki bir beachte görüntülendi. Beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken İrlandalı güzel, sorular üzerine “Fergus ile çok mutluyum. Bodrum’a ilk defa geldi ama şansımıza hava kapalı” dedi. Ünlü manken, evlenmeyi düşündüklerini de açıkladı.

