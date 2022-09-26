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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

52 yaşındaki popçu Serdar Ortaç, ünlü oyuncu Doğu Demirkol'un sunumuyla ekrana gelen Alelade Show'a konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ortaç, kendisine yöneltilen ‘Hiç aldatıldın mı’ sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

Galeri Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 12:02
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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç, Doğu Demirkol'un sunumuyla ekrana gelen programa konuk oldu.

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Son dönemde aşk hayatında yüzü gülmeyen Serdar Ortaç'a, programın hazır cevap bölümünde "Hiç aldatıldın mı?" sorusu yöneltildi.

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Ünlü şarkıcı soruya başından geçen tatsız bir anısıyla cevap verdi.

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Ortaç, evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummadığı bir olayla karşılaştığını anlattı

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

"Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki 'Şunları bir tercüme ettirsem mi?'.

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim. Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et.' yazıyordu.

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın.

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim?"

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

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Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı şoke etti

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