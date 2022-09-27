Serdar Ortaç lüks evini satışa çıkardı! 15 milyon lira borç ödemişti

Serdar Ortaç iddialara göre son evini de satma kararı aldı. Beyaz Magazin programında ortaya atılan iddiaya göre “Serdar Ortaç elinde kalan son evi satılığa çıkarmış" denildi ve evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu belirtildi.

Programda "İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evde yok yok" denildi.

15 MİLYON LİRA ÖDEMİŞTİ

Serdar Ortaç yaz aylarında "Borçlar belimi büktü" diyerek bu yıl şarkı yapamadığını söylemişti. 15 milyon lira borç ödediğini belirten Ortaç, "Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.

