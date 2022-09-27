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Serdar Ortaç lüks evini satışa çıkardı! 15 milyon lira borç ödemişti

Kumar borçlarını kapatmak için 15 milyon lira borç ödediğini açıklayan popçu Serdar Ortaç’ın, bu kez elinde son kalan evini satışa çıkardığı iddia edildi. Lüks evin değeri ise dudak uçuklattı. 

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:06
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15 milyon lira borç ödemişti! Serdar Ortaç Boğaz manzaralı lüks evini satışa çıkardı

Serdar Ortaç lüks evini satışa çıkardı! 15 milyon lira borç ödemişti
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Serdar Ortaç iddialara göre son evini de satma kararı aldı. Beyaz Magazin programında ortaya atılan iddiaya göre “Serdar Ortaç elinde kalan son evi satılığa çıkarmış" denildi ve evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu belirtildi. 

Programda "İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evde yok yok" denildi.

15 MİLYON LİRA ÖDEMİŞTİ

Serdar Ortaç yaz aylarında "Borçlar belimi büktü" diyerek bu yıl şarkı yapamadığını söylemişti. 15 milyon lira borç ödediğini belirten Ortaç, "Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.
 

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