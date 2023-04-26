CHP adına broşür bastıran şahıslar belli oldu. İşte o AKP'liler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP logosuyla sahte broşür hazırlanarak "İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız" ifadesinin yer aldığını ve bunun gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

CHP adına broşür bastıran şahıslar belli oldu. İşte o AKP'liler

Kaftancıoğlu, sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlattıklarını açıkladı ve kişilerin tespit edildiğini, görüntülerin Emniyet'e verildiğini ve savcılıktan gözaltı kararı beklediklerini söyledi.

Kaftancıoğlu, kumpasın faillerinin AKP İstanbul ve Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici iki genç olduğunu açıkladı ve AKP İl Başkanına da bilgi verdiğini ifade etti. Canlı yayına katılarak konuyla ilgili bilgi veren Kaftancıoğlu, görüntülerin Emniyet'e verildiğini ve savcılıktan gözaltı kararı beklediklerini belirtti.

Kaftancıoğlu, sahte broşürle ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağını ve işin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Ayrıca, "Aklı kötülüğe çalışanları, gençleri bu kötülüklerine alet edenleri göndermeye az kaldı" diyerek, konunun önemine dikkat çekti.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Emniyet yetkilileri tarafından, terör örgütü propagandası içerdiği ifade edilen sahte broşür olayıyla ilgili: 1-Kişiler tespit edilmiş ve yetkililere görüntüler verilmiş olmasına rağmen üzerinden 24 saat geçmişken savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor? 2-Görüntülerle tespit edilen 2 genç AKP İstanbul ve AKP Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici. AKP il başkanına bilgi verdim, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Sonucu hep birlikte göreceğiz ancak bildiğim bir şey var ki sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağımız. Aklı kötülüğe çalışanları, gençleri bu kötülüklerine alet edenleri göndermeye #AzKaldı"

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