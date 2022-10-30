CHP binasına molotoflu saldırı: 1 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı düzenlendi

AA'nın haberine göre; CHP Çerkeş İlçe Başkanlığına yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.” ifadesini kullandı.

ÜST KATTA ÖĞRENCİ YURDU BULUNUYORDU

Öte yandan aynı binanın üst katında öğrenci yurdu da bulunduğu öğrenildi.