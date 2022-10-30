30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP binasına molotoflu saldırı: 1 şüpheli gözaltına alındı

CHP binasına molotoflu saldırı: 1 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 02:00
Takip Et

CHP binasına molotoflu saldırı: 1 şüpheli gözaltına alındı

CHP binasına molotoflu saldırı: 1 şüpheli gözaltına alındı
+
Aa
-

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı düzenlendi

AA'nın haberine göre; CHP Çerkeş İlçe Başkanlığına yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.” ifadesini kullandı.

ÜST KATTA ÖĞRENCİ YURDU BULUNUYORDU

Öte yandan aynı binanın üst katında öğrenci yurdu da bulunduğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
1
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
2
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
3
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
4
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
5
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
6
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
7
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.