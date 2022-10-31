Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere yolcusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak ABD’de Boston ve Washington ile başlattığı çalışma toplantılarının ikinci durağı olan İngiltere’ye gidiyor. Ziyaret 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gerçekleşecek ziyarette Kılıçdaroğlu, bilim ve teknoloji çevreleriyle ve Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk girişimcilerle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinde siyasi bir temasta bulunmasının beklenmediği ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından uluslararası ziyaretlerinin ikinci durağını İngiltere olarak belirledi.

Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra’da 2-3-4 Kasım tarihlerinde bir program gerçekleştirecek.

CHP'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "(Kılıçdaroğlu) yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere, Türkiye'ye sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yabancı yatırım girişini sağlayacak söz sahibi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirecek" denildi.

Açıklamada, "Bu program ile ülkeye temiz ve üretken yatırım kaynaklarını çekmenin zeminini oluşturmayı hedefleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin büyümesi ve gelirin tabana yayıldığı bir sistemin tesis edilmesi için çok önemli hazırlıklar yaptıklarını vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni teknolojiler ile yeşil (doğa dostu) – adil dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ile buluşacak olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, önde gelen bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek. Temasları esnasında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna dair önemli vurgular yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde ülkemize gelecek olan nitelikli ve temiz yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla birlikte değerlendirecek. Bu görüşmelerde ülkemizin potansiyeline uygun, istihdama, teknolojik dönüşüme ve iklim dostu gelişmeye yatırım atmosferini sağlayacak köklü değişime dair bakış açısını paylaşacak."