CHP Can Atalay için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı

TİP Milletvekili Can Atalay Yargıtay’ın AYM’yi tanımaması konusunda CHP’den flaş hamle geldi.

CHP, Can Atalay için 9 Ocak Salı günü Meclis’in olağanüstü toplanması ve Genel Kurul’da görüşme açılması için TBMM Başkanlığı’na başvuru yaptı.

Dilekçeyi CHP, Saadet Partisi, TİP ve DEM Partisi imzaladı. Ancak İYİ Parti dilekçeyi imzalamadı.

NELER OLDU?

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.

YARGITAY YİNE AYM'Yİ TANIMAMIŞTI

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar vermişti.