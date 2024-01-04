Adalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu. Can Atalay kararı hakkında açıklama yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu. Can Atalay kararı hakkında açıklama yaptı
Yargıtay'ını Can Atalay hakkında verdiği kararla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını destekledi.

Yargıtay, cezaevinde tutuklu olan TİP'li milletvekili Can Atalay için yeni kararını dün açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nden çıkan ikinci hak ihlali kararının hukuki bir değerinin olmadığı kararına varıldı.

Yargıtay’ın bu kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Tunç, Yargıtay’ın AYM’yi tanımamasını savundu. Tunç, “Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz kararı verdi. Burada Yargıtayımızın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi.

Son karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Bu süreçten sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz onların vereceği karar. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz." dedi.

opsolp.jpg

YARGITAY NE DEDİ?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

AYM NE DEDİ?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu 21 Aralık'ta, Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu inceleyen AYM, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile 19. maddesinde güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi.

İlgili Haberler
Ünlü çikolata firmalarına dev ceza. Milyonlarca lira ödeyecekler
Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması. Yarınki PM toplantısını işaret etti
TİP'ten Yargıtay'a çok sert Can Atalay tepkisi. 'Darbeye ve darbecilerle geçit vermeyeceğiz'
Son dakika... Yargıtay'dan Can Atalay kararı
TİP'li Sera Kadıgil'den çok sert Can Atalay tepkisi. 'Bu ülkeyi babasının malı sanan kim varsa halka hesap verecek!'
Son Haberler
Darı nedir? Darının faydaları neler? Sağlık
Darı nedir? Darının faydaları neler?
Ünlü çikolata firmalarına dev ceza. Milyonlarca lira ödeyecekler Ekonomi
Ünlü çikolata firmalarına dev ceza. Milyonlarca lira ödeyecekler
İnsanların neden daha uzun yaşayamadığı ortaya çıktı. Bilim insanları açıkladı Dünya
İnsanların neden daha uzun yaşayamadığı ortaya çıktı. Bilim insanları açıkladı
Zatürre otu sadece zatürreye iyi gelmiyor... Şifalı Bitkiler
Zatürre otu sadece zatürreye iyi gelmiyor...
Kedi Otunun çok az bilinen yararları şaşırtıyor Şifalı Bitkiler
Kedi Otunun çok az bilinen yararları şaşırtıyor
Vatandaşın cebindeki delik 4 günde daha da büyüdü. TL’nin değer kaybı yeni yılda da devam ediyor Ekonomi
Vatandaşın cebindeki delik 4 günde daha da büyüdü. TL’nin değer kaybı yeni yılda da devam ediyor
Mehmet Büyükekşi istifa etti Saray'dan onay bekliyor. TFF'nin yeni başkanını Volkan Aliakar açıkladı Spor
Mehmet Büyükekşi istifa etti Saray'dan onay bekliyor. TFF'nin yeni başkanını Volkan Aliakar açıkladı