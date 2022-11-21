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Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu Soylu'ya 200 bin liralık hakaret davası açtı

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya 200 bin liralık hakaret davası açtı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:16
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu Soylu'ya 200 bin liralık hakaret davası açtı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "şerefsiz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL'lik dava açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı şu sözlerle duyurdu:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen 'şerefsiz' hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000 liralık dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!.."


SOYLU KILIÇDAROĞLU'NA NE DEDİ?
Geçtiğimiz günlerde yapılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP grubu arasında gerginlik yaşandı.

Soylu, kara para ve uyuşturucu iddialarına ilişkin, “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir.” dedi.

Soylu'nun bu sözlerine CHP'lilerden tepki gelirken, toplantıya ara verildi.

Soylu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve burada çalıştığımız bütün arkadaşlarımız başta olmak üzere Türkiye'nin cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti ile suçlayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir.” dedi. Özkoç, “Biz eleştiremeyecek miyiz?” dedi. Soylu, Özkoç’a “Senin zeka problemin var.” dedi. Özkoç ise “Sen hakaret etmeden konuşamıyor musun?” karşılığını verdi.

Özkoç, “Sen de şerefsizsin. Sen karaktersizsin. Böyle olmaz, başkan. Bu adam şerefsizdir. Bu bakan burada konuşamaz. Zeka problemi olan sensin. Hakaret eden sensin. Asla konuşturmayız.” dedi.

BAKAN SOYLU: "SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, tutanaktan “şerefsiz” sözünün çıkarılmasını her iki taraf için de kabul etti. Yılmaz, Bakan Soylu’ya “şerefsiz” sözünün çıkarılması için söz verdi. Bakan Soylu, “Ben bize, devlete yapılan iftirayı ispat etmeyen şerefsizdir dedim, sözümün arkasındayım.” dedi.

CHP’li Özkoç, Soylu’ya dönerek “Sen şerefsiz bir adamsın.” diyerek, Komisyon Başkanı Yılmaz’ın yanına gitti. CHP'li vekiller oylamayı durdurmaya çalıştı. Yılmaz, "Bu milletin Meclis'ini engelleyemezsiniz" dedi ve oylamaya devam etti.

Tartışma sürerken; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

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Milli Damar
21.11.2022 14:48
Vur deyince öldürmüşsün Bay Kemal. Eskiden 3-5 kuruşluk davalar açardın. Enflasyon zammı yaptın desem rakam tutmuyor.Bu ne zam mı şimdi?Açsaydın ya yine 3-5 kuruşluk bir dava.Yakışırdı yani.  
 
Atatürkçü ülkücüler
21.11.2022 14:39
CHP'ye edilen her hakareti bundan böyle dava edecğiz  
 
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