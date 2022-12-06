Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, "Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianameden çıkarılan sanıkların Soylu'nun oğlu ile ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırp uyuşturucu lideri, hangi faaliyetleri yürüttü? Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin sahibi kim?" sorularını yöneltti.

"İFTİRASINI İSPAT ETMEZSE KILIÇDAROĞLU ŞEREFSİZDİR"

Soylu da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak benzer ifadelerle şu açıklamayı yaptı:

"Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de, "'Türkiye cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor" demiş; Bakan Soylu'dan "iftirasını ispat etmezse şerefsizdir" yanıtı gelmişti.