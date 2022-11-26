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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarına İBB'den yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör irtibatlı personel çalıştırıldığı iddialarına karşı İBB'den resmi açıklama yapıldı. Açıklamada “İBB’de terörist çalışmamaktadır, çalışamaz. Devletimizin ilgili birimlerinden gelen ya da gelecek olan her türlü bilgi titizlikle ele alınmakta ve gereği de yapılmaktadır, yapılacaktır" denildi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 21:50
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Süleyman Soylu'nun iddialarına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarına İBB'den yanıt
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “İBB'de 1168 kişi veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakı” açıklamasına yanıt verdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada “İBB, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımlar tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapılmaktadır. Hatta sayın bakanın ilk açıklamasında ifade ettiği 557 terörist çalışıyor açıklaması da dahil sayın Valilik ve Bakanlığa yazdığımız yazılar halen cevap beklemektedir. Bu kapsamda 24 Haziran 2019 tarihinden bugüne toplam 28.700 kişi işe alınmış, 19.907 kişi işten çeşitli sebeplerle ayrılmıştır. İşe girişlere ve çıkışlara kış yol bakım, cankurtaran gibi mevsimlik işlere her yıl düzenli olarak yapılan süreli işler de dahildir” denildi.

“ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNEN MÜMKÜN DEĞİLDİ”

Anayasa Mahkemesinin Eylül 2019 tarihinde aldığı karar gereği Eylül 2019- nisan 2021 tarihleri arasında arşiv araştırması güvenlik soruşturması yapılması kanunen mümkün olmadığına dikkat çekildi.

“CEVAP SÜRESİ 90 GÜNÜN ÜZERİNDE”

Açıklamada “Bu tarihler arası haricinde işe girişi yapılan 17.839 kişi için arşiv araştırması talebi yapılmış, bugüne kadar 15.277 tanesine cevap alınmıştır. İlgili mevzuatta açıkça belirtildiği üzere arşiv araştırması talebi 30 iş günü içerisinde cevaplanması gerekirken taleplerimiz ortalama 90 günün üzerinde cevaplanmaktadır. 180 günden fazladır cevap beklediğimiz 33 kişi vardır. Bu durum işlerin sürdürülebilirliği ve vatandaşa sunumu konusunda kurumlarımızı çok zorlamaktadır” denildi.

“64 KİŞİNİN İŞ İLİŞKİLERİ SONLANDIRILDI”

Tüm bu araştırma taleplerine alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlandığı ve bu kişilerin iş ilişkilerinin aynı gün içerisinde sonlandırıldığı kaydedildi.  Bu kişilerden 3'ünün işe 2019 öncesi girdiği belirtilerek “Bu raporların sadece 22'sinde geçmişte kesinleşmiş bir cezası olan kişi görülmektedir. Yani diğer raporlar aslında sürmekte olan bir soruşturma ya da incelemeyi ifade etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“İBB'DE TERÖRİST ÇALIŞAMAZ”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Birçok asılsız suçlama da bu dönemde kurumları ve insanları mağdur etmiştir. Örneğin bu dönemde gazetelerde 33 çalışana ilişkin haberler yapılmış, bu çalışanların 15'inin arşiv araştırması dahi temiz gelmiştir. Halen çalışmaktadırlar.

Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz. Devletimizin ilgili birimlerinden gelen ya da gelecek olan her türlü bilgi titizlikle ele alınmakta ve gereği de yapılmaktadır, yapılacaktır. Milli Güvenlik konusundaki hassasiyetimiz vatan sevgimizle beslenen yönetim kültürümüz gereği tartışmaya kapalıdır.”

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CEVAP VERMİCEKLER
26.11.2022 21:55
aslında hiç cevap vermelerine gerek yok.her konuştuğunda bir tane tasma alıp ekrana doğru sallıcaksınız yeterli almış olur cevabını  
 
Hasan emmi
26.11.2022 21:55
Soylu beni önemli sansınlar diye yalan yanlış konuşuyor. Öncede dedi yalan çıktı. Konuşsun bakalım. 7 ay sonra hakimlerede konuşacak.  
 
huysuz tasma sendromu
26.11.2022 21:54
pekersizlik başına vurdu.çamur at nasısa millet inanıyor mantığıyla konuşuyor.kendi de biliyor yoksa.  
 
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