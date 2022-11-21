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  • Yeniden Refah Partisi'nde CHP depremi. Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanı ve ekibi CHP'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nde CHP depremi. Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanı ve ekibi CHP'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nde CHP depremi yaşandı. Kurucu İl Başkanı ve ekibi istifa ederek CHP'ye geçti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 18:21
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Yeniden Refah Partisi'nde CHP depremi. Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanı İbrahim Derviş Suna ve ekibi CHP'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nde CHP depremi. Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanı ve ekibi CHP'ye katıldı
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Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanı İbrahim Derviş Suna ve beraberindekiler CHP'ye katıldı.

Bugün düzenlenen basın toplantısında İbrahim Derviş Suna'ya CHP rozeti takılırken, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Partimize katılımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün Yeniden Refah Partisinin Afyon’daki kurucu il başkanı İbrahim Derviş Suna ve arkadaşları aramızdalar.  Değerli başkan ve arkadaşlarıma Baba Ocağına, CHP’ne hoş geldiniz diyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, başaracağız. Hayırlı uğurlu olsun."

 

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Selim
21.11.2022 19:01
Kişilerin özgüveni, ilkesi yoksa, savrulur gider. Bunlardan siyasetci olmaz.  
 
Türk torunu
21.11.2022 18:52
Korkusuz dürüst namuslu akıllı vatansever akp nin kabusu sermayenin değil halkın lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener ortaklığında iktidarı düzeltir ve hesap sorar  
 
IDARECI
21.11.2022 18:49
Çok hayırlı bir iş yapmışlar. Hayırlı olsun.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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