Yeniden Refah Partisi'nde CHP depremi. Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanı ve ekibi CHP'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanı İbrahim Derviş Suna ve beraberindekiler CHP'ye katıldı.

Bugün düzenlenen basın toplantısında İbrahim Derviş Suna'ya CHP rozeti takılırken, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Partimize katılımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün Yeniden Refah Partisinin Afyon’daki kurucu il başkanı İbrahim Derviş Suna ve arkadaşları aramızdalar. Değerli başkan ve arkadaşlarıma Baba Ocağına, CHP’ne hoş geldiniz diyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, başaracağız. Hayırlı uğurlu olsun."