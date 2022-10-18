Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye ABD seyahati teklif etti: Biletini ben alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti için "O gizemli 8 saat içinde neredeydin, kimlerle fiskos yaptın?" sorularını yönelten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını açıklamalıdır. FETÖ'cülerle görüp görüşmediğini açıklamak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin odasındaki 17:25’te sabitlenen saati anımsatan Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli demiş ki bu 8 saatin esrarını millete açıklamak zorundadır. Güzel vallahi çok güzel açıklarım. Sevgili Bahçeli ben seni Amerika’ya davet ediyorum, uçak biletini ben alacağım. Bütün masraflar bana ait, seni beş yıldızlı bir otelde ağırlayacağım. Ertesi sabah ben New York’a hangi saatte gittiysem o saatte yine benim bindiğim arabaya sen de ben de bineceğiz. Ama önde senin koruma amirini götüreyim. Bir gazeteci vardı yanımda onu da götürmeyeyim senin iletişim koordinatörün olsun. Beraber binelim, Manhattan'a gidelim o 35 katlı binayı bulalım, belki sen içeriye de girersin, belki sen içeri girer bu rezaleti kim yapmış diye sorarsın. Çok memnun olurum. Orada giden para fakirin fukaranın parasıdır. O sarayda destek verdiğin adam, oğlu buradan milyar dolarları gönderiyor kızı orada 35 katlı gökdelen yapıyor. Burada açıklama yapmış. Kadınların kılık kıyafetine siyasetçiler karışmasın diye kanun teklifi vermiştik. Aileyi de koruyacağım demiş. Sayın Bahçeli benim oraya gidiş nedenim bu açıklamadan sonra onun ailesini dünyaya tanıtmaktır. Onun ailesi milyar dolarlarla oynuyor. Eğer bir aile hakkında konuşulacaksa önce o aileyi bir konuşalım. Bunu söyledim. Ha oradan bineceğiz, orada zaten 10 dakika sürdü, bunun nedeni de ambulans sirenleri vardı, onun gitmesini bekledik. Oradan tekrar arabaya bineriz döneriz. Yolda araba benzin alıyor, benzin aldığı yerde bir hamburgerci var. Söz veriyorum hamburgeri ben alacağım. Benim saatime güvenmiyorsun hani senin var ya bir 17-25’i gösteren saatin onu al yanına, onu alamıyorsan bir kronometre al."

BAHÇELİ'NİN 17-25'İ GÖSTEREN SAATİNİN HİKAYESİ

MHP lideri Bahçeli, odasında 17:25’te sabitlenen saatin hikayesini 2015 yılında Ankara’da Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Can Dündar'a anlatmıştı. Saati, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalara atfen 17:25’te durduran Bahçeli, “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım” demişti. O dönem Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar, Bahçeli’nin “Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” dediğini aktarmıştı.