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  • Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı

Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı

ABD ziyareti sonrası kasım ayını işaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuyla ne paylaşacağı merak konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi programı açıklayacağı iddia edildi…

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:46
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ne açıklayacağı ortaya çıktı. Kasım ayını bekleyin demişti

Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem ABD ziyareti sırasında hem de dönüşte kasım ayını işaret etmişti.

 Kamuoyuyla ne paylaşacağı merak konusu olurken Kılıçdaroğlu'nun ekonomi programı açıklayacağı iddia edildi.

YAPISAL REFORMLAR AÇIKLAYACAK

Medyascope’tan Okan Yücel'in haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun kasım ayında “yapısal reformlar” içeren bir ekonomi programı açıklaması bekleniyor. Türkiye’deki bazı ekonomistlerden de rapora katkı sunmaları istendi ve kendilerinden de rapor talep edildi. Ekonomistlerin kendi raporlarını kasım ayına kadar CHP kurmaylarına iletmeleri istendi.

NASIL BİR METİN İSTİYOR?

CHP kurmaylarının uzun zamandır hazırladığı çalışmaların, ekonomistlerin ileteceği raporlarla ABD’deki temaslardan elde edilen verilerle işlenerek bir ekonomi programı haline getirilmesi hedefleniyor. Rapora katkı sunan ekonomistlerden biri konu hakkında bilgi verdi.

Medyascope’a konuşan akademisyen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 10 sayfa civarında, maddeler halinde hazırlanmış ve fazla teknik ifadeler içermeyen, kamuoyunun rahat kavrayabileceği bir metin istediğini söyledi.

RAPORUN İÇERİĞİ

Planlanan metin bu olsa da şablon henüz kesin değil. Raporun içeriğinde ise CHP liderinin “beşli çete” vurgusunun ve “neoliberalizme karşı alternatif politikalar” getirmeyi hedefleyen bazı kamusal politikaların yer alması bekleniyor. Yoksul kesim üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, kalkınmada kullanılacak sermaye birikiminin kim tarafından nasıl oluşturulacağı, özel sektörün veriminin artırılması açısından devletin nasıl bir rol oynaması gerektiğine yönelik politikaların metinde yer alması planlanıyor.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP, rapora katkı sunacak ekonomistlerden çalışmalarını bu ayın sonuna kadar tamamlamalarını talep etti. Ortaya çıkacak raporun Altılı Masa’nın kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanan liderler zirvesinden önce açıklanmayacağı belirtildi. Ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil.

KILIÇDAROĞLU “KASIM AYINI BEKLEYİN” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ABD ziyaretiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Mesajının sonunda şunları belirtmişti:

"Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'yi darboğazdan çekip almaya hazırlar.

Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin…”

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Seda BAYER
20.10.2022 18:03
Mal Varlığı Açıklaması OLURMU ?  
 
Sakın Aday Olma
20.10.2022 17:44
Züğürt Ağa çizmesini satar ve nihayet 1 kg bulgur alır çiğköfte yapar ve satar... Çiğküüüfteeee....  
 
Tatar Osman
20.10.2022 16:54
İnanmam. Ekonomi filan hikaye. Sanki ülkeyi 50 yıldır chp, başında bay kemal yönetiyormuş gibi, yine helalleşecek bir konu açıklayacaktır.  
 
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