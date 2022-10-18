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Kılıçdaroğlu 'Sansür Yasası' görüşülürken neden ABD'ye gittiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti ve ziyareti sırasında TBMM'de AKP-MHP oylarıyla yasalaşan, 'sansür yasası' ile ilgili kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:35
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CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Sansür Yasası' görüşülürken neden ABD'ye gittiğini açıkladı

Kılıçdaroğlu 'Sansür Yasası' görüşülürken neden ABD'ye gittiğini açıkladı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"OYLAMALAR ÖNCESİNDE DÜŞÜNDÜM TAŞINDIM"

"ABD’nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var, “Sansür yasası oylanırken neden gittiniz” diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu. Ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım..."

"SARAY ELİNDEKİ SAYISAL ÇOĞUNLUKLA YASAYI GEÇİRECEKTİ"

"Ya her zamanki gibi Meclis’e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye’nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim."

"BU TOPRAKLARDA..."

"Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye’sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var."

"5'Lİ ÇETELER, İHALECİLER, PUDRACILAR..."

"İlkinde 5’li çeteler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var. İlkinde fıtratla kandırıp 1000 araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla Saray’a dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var, cana kıymet vermek var."

"KASIM AYINI, BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"

"Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye’yi darboğazdan çekip almaya hazırlar. Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin..."

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Abbas
18.10.2022 17:40
Sanki Kılıçdaroğlu ABD ye gitmese Sansür yasası geçmeyecekti, yahu TBMM de akp-MHP vekilleri adeta emir eri konumunda, onun için bunlar boş şeyler, tek yol bunlardan kurtulmak  
 
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