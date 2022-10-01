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Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe konuşmalarına katılırsın. Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." dedi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:40
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe konuşmalarına katılırsın

Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe konuşmalarına katılırsın. Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
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Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.

Edoğan enflasyon ve asgari ücrete ilişkin, "Enflasyondaki artışın kayıplarını önlemek için asgari ücreti, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz ayındaki ilave düzenlemelerle bu artışları daha da ileri taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Hasan Türkmen
1.10.2022 16:54
Bırakın artık şu Kılıçdaroğlu nu allamayın pullamayın. Ondan Cumhurbaşkanı olmaz zaten millet seçmez  
 
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