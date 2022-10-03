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Kılıçdaroğlu bu akşama randevu verdi. Önerim hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 21.00'a randevu verdi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 11:51
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Kemal Kılıçdaroğlu bu akşama saat 21.00'a randevu verdi. Önerim hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak

Kılıçdaroğlu bu akşama randevu verdi. Önerim hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu akşam açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaorğlu Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuğu oldu. Küçükkaya, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine gülerek söylediği, “İnanın CHP’yi yönetmek aslında Türkiye’yi yönetmekten daha zor bir bakıma” ifadesini aktardı. CHP lideri buna karşın, “Doğrudur. Tabii düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylediği anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Geçmişte ‘CHP’de her kafadan bir ses çıkıyor’ denirdi. Bu artık bitti. Sonuçta her birimiz oturup konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünkü toplantıdan sonra liderler zirvesini bundan böyle daha sık toplayacaklarını söyleyen CHP lideri, "Seçime de az kaldı dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var bunların topluma aktarılması lazım" dedi.

“DÜN İKİ ÖNEMLİ KARAR ALDIK”

“Dün iki önemli karar aldık” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin yol haritası... Yani biz nasıl yöneteceğiz. Var olan tereddütler varsa gidereceğiz. İkincisi ülkemizin temel politika alanları. Bu konularda da bir çalışma yapılıyor. Bu daha uzun vadeli bir çalışma olacak. Biz iktidar olduğumuzda tarımda, milli eğitimde şunu yapacağız... Tüm bunları belirleyen bir çalışma yapıyoruz şu anda. İktidar olduğumuzda hangi gün neyi yapacağımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir.

6 ay içinde toplumun bir rahatlaması lazım önce bunu yapacağız. Çiftçinin, esnafın faiz borcu var biz bunları sileceğiz. Aile Destekleri Sigortasını getirmek istiyoruz. Hiçbir evde yoksulluk emaresi olmayacak. Hiçbir ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilip onu karanlığa, soğuğa mahkum etmeyeceğiz. Biz öyle bir düzen getireceğiz ki kime isterse oy versin ama hiç kimse yatağa aç girmesin. Bir yıl içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. Anne baba çocuğunu yurda gönderirken huzur içinde gönderecek."

 

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