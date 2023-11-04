CHP Genel Başkanını seçiyor, Kurultay'da dikkat çeken fotoğraflar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı saat 10.00 itibarıyla Ankara Spor Salonu'nda başladı. 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkan ve yeni PM’yi seçecek
Cumhuriyet’in haberine göre, CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı. Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultayda, 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.
Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde açıklamalarda bulundu:
"Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi.
Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.
Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi, 2019, en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örneğin ne diyolardı? Bu cehape varya, Sivas'ın ötesine gidemiyordu diyorlardı. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı."
"SON KEZ ADAYIM"
Ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım. Benim kişisel bir mücadelem yok. Tek isteğim halkımın gönlünde taht kurmaktır
Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz.
Tüzük kurultayında değişim nasıl olur, sadece Türkiye değil tüm dünya görecek! Yüzde 50 cinsiyet kotası getireceğiz. En zayıf halkamız bugüne kadar çözmekte en zorlandığımız kısım ev kadınları... Evlere girmemiz lazım, sorunlarını onlardan dinlememiz lazım. 6-7 ayda 100 bin yeni kadın üyeyi partimize kaydettik. Kadın üye sayımızı artırın. Her yerde her zaman ön seçim olacak. Genel sekreterlik makamını güçlendireceğiz. İç denetim mekanizmasını getireceğiz.
Tarihi sorumluluk bizim sırtımızda. Önümüzde yerel seçimler var. Daha Manisa'yı, Bursa'yı, Balıkesir'i ve Denizli'yi alacağız."
Bu kurultay tarihi bir kurultay, çünkü bu kurultay sadece CHP'nin değil, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay herkesi umutlandıracak, toplumsal muhalefete büyük bir güç ve moral verecek. Halkımıza karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Burada sorumlu davranmak, geleceğe güvenle bakmak gerekir. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her alanda halkımızla buluşacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Son beş yılda ortaya koyduğumuz halkçı, adil yerel yönetim başarısını ülkeye yayacağız. Yeter ki biz halkın sesine kulak verelim" dedi.
Ekrem İmamoğlu: "Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygı değer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyor, onlara sevgimizi iletiyorum.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. CHP Olağan Kurultayı'nın açılışını yaptı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığını delegelere oylamaya sundu.
Aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzasının olması gerektiği rekabette CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona giriş anı.
Özgür Özel'in salona giriş anı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık yapacağı divanın diğer üyeleri de netleşti. Değişimciler Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir’in; Genel Merkez de Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç’ın isimlerini bildirdi.
Arena Spor Salonunda tribünlerde sol tarafta Özgür Özel destekçileri yer aldı.
Arena Spor Salonunda tribünlerde sağ tarafta Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yer aldı.
Özgür Özel'in salona giriş yaptığı esnada anons yapılmadığı iddia edildi.
Kurultay'a CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da katıldı.
CHP 38. Kurultayı'nda eski genel başkanlardan sadece Bülent Ecevit'in fotoğrafı yer aldı.
Kurultaya katılan bütün gazeteciler, Tolga Şardan'a destek vermek için göğüslerine " Gazetecilik yapıyoruz o kadar" yazılı kart taktılar.