CHP il başkanından Halk TV ve Sözcü TV'ye ağır hakaretler

CHP Muğla İl başkanı Hüseyin Erol "Şunu özellikle söylemek istiyorum. Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar." dedi.

CHP il başkanından Halk TV ve Sözcü TV'ye ağır hakaretler

Odatv’de yer alan habere göre partililerle bayramlaşma için Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gelen CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, çok konuşulacak sözlere imza attı.

Erol Halk TV ve Sözcü TV’yi “ihanet çetesi” ilan etti. CHP’li Başkan konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde öncelikle Köyceğiz halkına, sonra bu görevi ve sorumluluğu üstlenen değerli partililerime il örgütü adına milletvekillerim adına çok teşekkür ediyorum. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar.

Parayı Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.

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