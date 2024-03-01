CHP İlçe Başkanı Lütfü Savaş’ın bürokratını dövdü: Gerekçe: Seçim çalışmasına katılan belediye işçisine tutanak tutuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki HATSU 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nde çalışan bir işçinin işe gelmediği gerekçesiyle tutanak tutulması, CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir'in işyerine gelerek yaşananları sorgulamasıyla başlayan olaylar, kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, işçi Murat K.'nın seçim çalışmalarına katılarak işe gelmediği için tutanak tutulduğu bilgisi üzerine CHP İlçe Başkanı Muammer Bedir, işyerine giderek durumu sorguladı.

Bu sorgulama sırasında yaşananlar, kavgaya dönüştü.

HATSU 4'üncü Bölge Müdür Vekili Murat Bahar, Muammer Bedir'in saldırısına uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Bahar, yaşananları şu şekilde aktardı:

"İşe gelmediği için kurum tarafından tutanak tutulan Murat K. adlı işçimiz ara ara işe gelmiyordu. Ben de iş yerindeyken İlçe Başkanı Bedir, yanında birkaç kişiyle birlikte içeri girdi. Murat K.'ye tutanak tutulmasını sordu ve bana hakaretlerde bulundu. Ardından benim üzerime yürüyerek saldırdı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım."

Muammer Bedir ise yaşananları şu şekilde anlattı:

"İşçinin sorununu çözmek için gittiğimizde Müdür Vekili Bahar bize küfür etti. Bu nedenle aramızda bir arbede yaşandı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım."

Olayın ardından her iki taraf da karşılıklı suç duyurusunda bulundu. Yaşananlar, ilçede büyük yankı uyandırdı.