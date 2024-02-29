‘Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız’. Kemal Kılıçdaroğlu Lütfü Savaş'a destek çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu Atik’in, “Olağanüstü kurultay toplama girişiminiz var mı? Dönüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Yok hayır öyle bir şey yok. CHP’nin başarılı olması için tabii bizim de arzumuz, herkesin ortak arzusu. Bazı engeller var her siyasi partinin önünde engeller vardır. CHP'nin önünde de engeller vardı. Başarılı olması için herkes elinden geleni yapıyor” diyerek yanıtladı.

"Size partiden davetler var. Katılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Evet çağrı var söyleniyor zaman zaman. İfade ediliyor ama ben bu çağrının bugün için çok doğru olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

“YEREL SEÇİMLERDE BAŞARI SAĞLANIRSA HEP BERABER ALKIŞLARIZ”

Fatih Atik’in 31 Mart Yerel Seçim sonrası CHP’de neler olacağını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, “Yani yerel yönetim seçim sonuçlarına bakılır. Yerel seçimlerde başarı sağlanırsa hep beraber alkışlarız. Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani” cevabını verdi.

“ADAY BELİRLEDİYSENİZ ARKASINDA DURACAKSINIZ”

Aday belirleme sürecinde kendisini en çok rahatsız eden konunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Aday belirleme sürecinin daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız” diye konuştu.

“PARTİ İÇİ SORUNLARI ONLAR BİZİM KENDİ İÇ SORUNLARIMIZ”

"CHP de şimdi sizden sonra Ekrem Bey bir yerde Özgür Bey bir yerde. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi kuran parti. CHP ikili yapıyı kaldırır mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:

“Ben parti içi sorunları hiç konuşmadım. Parti içi sorunları onlar bizim kendi iç sorunlarımız. Bu tür sorulara cevap vermiyorum zaten”