Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’ın “Top oynamakla olmuyor” sözlerine yanıt: Onlar rant için aday oldu, ben ise halk için

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan, CHP'nin yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Lütfü Savaş’ın kendisine yönelik, "Güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor" ifadelerine yanıt verdi.