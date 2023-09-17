CHP İzmir İl Başkanı belli oldu. Olaylı kongre sona erdi

CHP İzmir İl Kongresi'nde mevcut başkan Şenol Aslanoğlu yeniden başkan seçildi.

Fuar İzmir’de gerçekleştirilen ve tartışmalar yaşanan 38. CHP İzmir İl Kongresi’nde mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak yarıştı.

Kongrede blok liste ile yapılan seçimleri beyaz liste ile yarışan mevcut başkan Şenol Aslanoğlu kazandı. Aslanoğlu, 550 delegenin oy kullandığı kongrede 412 oy alırken rakibi Başak ise 138 oy aldı.

Sonuçların ardından konuşan Aslanoğlu, şunları söyledi:

"İki gündür bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. CHP’nin hiçbir kongresinin kaybedeni olmaz. Her zamanki gibi kongreden CHP, güçlenerek ve kardeşlikle çıkmıştır. Yarından tezi yok. El ele omuz omuza sahalarda olacağız. 30 ilçenin 30’unda ve büyükşehirde CHP’nin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız. Destek veren, katkı koyan, iki gününü bizimle paylaşan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. İl kongrelerini ilçe başkanlarımız yaratır ve var ederler. İki günü yaratan 30 ilçe başkanım iyi ki varsınız, iyi ki yoldaşımsınız."

GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

İl başkanını seçmek için sandık başına giden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü seçiminde blok listeli seçim yapılması için öneri sunulması sonrası büyük gerginlik yaşanmıştı.

Olay sırasında birçok partili birbiriyle yumruk yumruğa kavga etmişti.