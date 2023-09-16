CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı

İzmir’de 38. Olağan CHP İzmir İl Kongresinde kavga çıktı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer zor anlar yaşadı.

CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı

İzmir’de 38. Olağan CHP İzmir İl Kongresinde sıcak saatler yaşanıyor. CHP’ye adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin İzmir İl Kongresi'nde kürsüdeydi.

Özel'in konuşması sırasında salondanİzmir’de 38. Olağan CHP İzmir İl Kongresinde sloganları yükselince gerginlik çıktı.

KONGRE KARIŞTI

Odatv’de yer alan bilgilere göre, kongre salonunda gerginlik yükseldi. Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atanlara “yuh” diye bağıran bir CHP’liyi Özgür Özel taraftarlarından 7 kişi hırpalayarak salon dışarısına çıkardı.

Narlıdere başkanı Ali Engin ve Gaziemir Belediye başkanı ağlayarak kongreyi terk etti.

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ÇARŞAF LİSTE Mİ BLOK LİSTE Mİ TARTIŞMASI

Kongre salonunda çarşaf listemi blok listemi tartışması kavgaya dönüştü ve tansiyon yükseldi.

Seçimin blok liste usulüyle yapılması için Divan’a 152 imza sunulurken, oylama öncesi ortalık karıştı.

Kürsü önünde kavga eden CHP’liler genç, yaşlı ve protokol demeden arbede yaşandı. Kongreye ara verildi.

TUNÇ SOYER KORUMALARLA ÇIKARILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kongre salonunda zor anlar yaşadı. 20 ye yakın bariyerler kırılarak Başkan Soyer korumalar eşliğinde dışarıya çıkarıldı. Kongre salonuna çevik kuvvet müdahale etti. Hafızalardan silinmeyecek CHP İzmir 38. İl Kongresinde demokrasiden uzak bir seçim yarışı yaşandığı salonda yüksek sesle ifade ediliyor.

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