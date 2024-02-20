CHP kanun teklifi verdi. 'Emeklilerin sağlık ve ilaç masrafları ücretsiz olsun'

Yeni yıl ile beraber en düşük emekli ücretinin 10 bin lira olarak belirlenmesi emeklilerin hayallerini suya düşürdü. Hal bu durumda iken emekli vatandaşlar temel sağlık hizmetlerinden yararlanmak için aylık maaşları ile ay sonunu denkleştirmek için adeta mücadele veriyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilerin her türlü sağlık hizmetinden, tedavi ve ilaçlar dahil olmak üzere ücretsiz bir şekilde yararlanmaları için TBMM’ye bir kanun teklifinde bulundu.

Verdiği kanun teklifinde “Ülke çapında uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve benzer etmenler dolayısıyla ortaya çıkan enflasyon, ülkenin her bir ferdini derinden etkilemektedir.

Asgari ücret, açlık sınırının altına düşmüş, emekli aylıkları ise asgari ücretin bir hayli altında kalmıştır.” İfadelerini kullanan Tanal, Devletin yaşlı vatandaşları korumasının kendisine yüklenen bir ödev olduğunu belirterek yasalarda, “Yaşlılar, Devletçe korunur.

Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir” ifadesinin açıkça yer aldığını belirtti.

Mahmut Tanal’ın 23 Ocak 2024 tarihinde meclise sunduğu bu kanun teklifinin son durumunun ‘Komisyonda’ olduğu öğrenilirken teklif sonucunun ne olacağı merak konusu oldu.