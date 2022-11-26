Kılıçdaroğlu’ndan Pençe-Kilit şehitleri için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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