Kılıçdaroğlu’ndan Pençe-Kilit şehitleri için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."