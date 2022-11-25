Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehitler var. Bir gecede üç şehit

PİYADE TEĞMEN ÖZTÜRKMEN'İN ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

P. SÖZ. ER İSMAİL ÜNAL ŞEHİT OLDU

Irak'ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın (21) acı haberi, Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehit Ünal’ın acı haberi, Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal’ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal’ın, bekâr olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşının Giresun Güce ilçesinde askeri törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA YILDIZ ŞEHİT OLDU

Samsun’a şehit ateşi düştü

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düştü.

Acı haber, Samsun Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Samsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Vezirköprülü kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim” dedi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Vezirköprülü hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.