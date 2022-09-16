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Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Pekşen mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen için başsağlığı mesajı yayınladı...

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:41
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Pekşen mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Pekşen mesajı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; "25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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