Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Pekşen mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; "25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.