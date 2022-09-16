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CHP'li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Geçtiğimiz ay rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılan CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:24
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CHP'li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

CHP'li Haluk Pekşen hayatını kaybetti
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Ağustos ayında rahatsızlanıp Ankara’daki Güven Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören CHP 25. ve 26. dönem Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti.

Pekşen’i geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede ziyaret etmişti.

Halktv'de yer alan bilgiye göre, CHP'li Pekşen, ağustos ayında zatürre teşhisi ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Edinilen bilgilere göre; Covid-19 aşısına bağlı olarak kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Seyit Torun şu ifadeleri kullandı: Değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü.
Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Mekanı cennet olsun.🙏

 

 

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T T K
16.09.2022 16:18
Allah rahmet eylesin. Temiz adamdı .Vatan severdi. Hırsız DEĞİLDİ.  
 
Burak
16.09.2022 16:10
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun değerli bir insan iyi bir hukuk adamıydı  
 
O.koldaş
16.09.2022 16:10
Allah rahmet eylesin ..  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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