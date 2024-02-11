CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili milletvekili Murat Kurum'u desteklediğini açıkladı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde CHP listelerinden aday gösterilerek meclise giren Gelecek Partili Selim Temurci dün akşam Tv100’de yayımlanan Kübra Par’la farklı açılar programında, yaklaşan yerel seçimlerle alakalı düşüncelerini aktardı.

Partisi olan Gelecek Partisinin, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya için diğer siyasi partiler ile görüştüğünü belirten Temurci, 20 Şubat tarihine kadar partisinin bir karar vereceğini belirtti.

"İSTANBULLULAR İMAMOĞLU'NA BİR NOT VERECEKLER"

Kendi isminin de seçimlerde adaylık hakkında geçtiğini ifade eden Temurci, İBB seçimlerinde mevcut İBB başkanının yani İmamoğlu’nun performansını, İstanbulluların değerlendireceğini, kendisine bir not vereceklerini açıkladı.

Kendisinin İstanbul’da il başkanlığı ve yerel yönetimler başkanlığı yaptığını açıklayan Temurci, uzunca bir dönem İBB başkanlığı yapmış olan Kadir Topbaş’ı andı ve İstanbul’un siyasi kavgaların merkezi olmasını istemediğini belirtti.

“MURAT KURUM BEY’İN…”

Konuşmasının devamında İstanbul’un siyasi kariyer için çok iyi bir il olduğunu belirten Temurci, İmamoğlu’nu kast ederek “İstanbul’a hizmetkar olmadan daha büyük hedefler peşinde koşarsanız İstanbul sizi bir yere taşımaz” ifadelerini kullandı.

Temurci, “Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum beyin bu konuda daha önde olduğunu söylüyorum, daha ne söyleyeyim” ifadelerini kullandı