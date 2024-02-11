CHP'nin seçim sloganı belli oldu

Seçimler yaklaşırken partilerin sloganları da netleşmeye başladı.

AKP, “Gerçek belediyecilik” sloganının kullanacağını ifade etti.

MHP, “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” sloganı ile mitinglere başlarken, İYİ Parti ise “Mecbur değilsin” sloganını kullanacak.

Saadet Partisi geçtiğimiz hafta seçim sloganını “Saadet İş Başına, Haydi Bismillah” olarak duyurmuşken; Yeniden Refah Partisi ise “Ahlaklı belediyecilik” diyerek 81 ilde gösterdiği adayları bir törenle tanıtarak duyurdu.

CHP'NİN SEÇİM SLOGANI ORTAYA ÇIKTI

CHP’nin seçim kampanyası sloganının ise “İşimiz gücümüz Türkiye” olacağı ortaya çıktı. Söz konusu sloganda son dakika bir değişikliği olmazsa belirlenen bu sloganın “İşimiz gücümüz Ankara”, “İşimiz gücümüz Çanakkale” gibi her kentin adı ile de kullanılacağı ifade edildi.

Ayrıca seçim bölgelerinde parti politikaları dile getirilirken, “İşimiz gücümüz gençlik”, “İşimiz gücümüz emekliler” gibi sloganların üretileceği ifade edildi.