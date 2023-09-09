CHP listelerinden Meclis’e giren vekiller AKP’ye mi geçiyor. Karşılıklı açıklamalar yapıldı

Taha Hüseyin Karagöz, bugün sosyal medya hesabından siyaset gündemine ilişkin bir iddiada bulundu.

Karagöz, CHP kontenjanından Meclis’e giren Gelecek Partisi’nin 3 milletvekilinin AKP’ye katılma kararı aldığını öne sürdü.

Bu gelişme üzerine Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Karagöz’ün iddiasına yanıt verdi.

İddiayı reddeden Özdağ, şu ifadeleri paylaştı:

“Gelecek ve Saadet partisi TBMM’de bir grup kurdu, 20 kişiydi ama 200 kişi gibi muhalefet yapmaya başladı. Niye? Çünkü iktidar zihniyetinin kodlarını en iyi bizler biliyoruz. Ve elbette korku dağları aştı.

Lakin korkunun ecele faydası var mı? Size de soruyorum iktidarın sufle verdiği kalemşörler!

Elli çeşit yalan ve provokasyonla girdiğiniz bu yol çıkmaz sokak. 1 Ekim’de TBMM’de Grubumuzu ve Grup toplantımızı izlemeye davet ediyoruz. Bizler satmayan ve satın alınamayan kişileriz.”

'GÖRÜŞME TALEBİ' İDDİASI

Karagöz, yaptığı yeni paylaşımda AKP’nin transfere olumlu yaklaşmadığını belirterek, “AK Parti tarafının yeşil ışık yaktığını söyleyemeyiz Görüşme talebi sabit İzleyip görelim” dedi.

‘GAZETECİ KILIĞINDA SİYASİ OPERASYON’

Özdağ, yaptığı yeni paylaşımda isim vermeden Karagöz’e göndermede bulunarak, “Kanatlı familyanın kuluçkasında yetiştirilmiş Instagram fenomeni tiplerin, gazeteci kılığında siyasi operasyon çekmesi bu coğrafyanın kem talihi.

Bizler bu konulara şerbetliyiz lakin kanatlı figürlerin ilke ve ahlak pazarlaması da artık kabak tadı vermeye başladı.” dedi.