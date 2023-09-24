CHP Manisa Kongresi’nde değişimcilerin adayı kazandı

CHP Manisa Kongresi’nde gerçekleştirilen seçimde Özgür Özel’i desteklemesi nedeniyle değişimcilerin adayı olarak gösterilen Ferdi Zeyrek, seçimi 342 oyla kazandı.

Kongre konuşmasında Genel Başkan Adayı Özel'e tepki gösteren eski İl Başkanı Semih Balaban 256 oyda kaldı.

Özgür Özel, kongrenin açılışında Manisa'nın evladı olduğunu vurgulayarak “şunları söylemişti:

“Sizin evladınız bu yola çıktı, bu yolculuğa çıktı. Bu evladınıza ‘Özgür, arkandayız’ diyorsanız, ben yola çıkıyorum. Ben sizi seviyorum, size güveniyorum, size inanıyorum. Sizinle birlikte bu partiyi ayağa kaldıracağıma, ben başaracağıma, başaracağımıza sonuna kadar inanıyorum.”