Özgür Özel’in kendisine bakanlık teklif ettiğini açıkladı. Eski AKP’li isim CHP listelerinden meclise girmişti

CHP listelerinden Meclis'e giren eski Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Genel Başkanı adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'İN TEKLİFİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

"Başka partilere verilen 39 milletvekilini duyduk, inanamadık. Selçuk Özdağ'ın Manisa'dan aday yapılmaması için kendisiyle toplantı yaptım" diyen Özel'e yanıt veren Özdağ, kendisine iletilen teklifi ilk kez açıkladı.

"YENİ BAKANLIK KURUYORUZ, SİZ BAKAN OLUN"

Selçuk Özdağ, Artı TV'de yaptığı açıklamada Özgür Özel'in anlattıklarına itiraz ederek o toplantıda Özel'in kendisine, Özel'in, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini ileri sürdü.