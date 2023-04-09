CHP milletvekili aday listesi belli oldu

CHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28.dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin YSK'ya teslim ettiği aday listesi belli oldu.
İşte il il aday listesi
|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY
SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|MESLEĞİ
|SEÇİM ÇEVRESİ NO
|ADANA
|1
|ORHAN
|SÜMER
|İŞ ADAMI
|0
|ADANA
|2
|MÜZEYYEN
|ŞEVKİN
|DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|0
|ADANA
|3
|BURHANETTİN
|BULUT
|ECZACI
|0
|ADANA
|4
|SADULLAH
|KISACIK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|0
|ADANA
|5
|AYHAN
|BARUT
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|0
|ADANA
|6
|OSMAN BERKE
|DUVAN
|EKONOMİST - TİCARET UZMANI
|0
|ADANA
|7
|HÜSEYİN
|KESER
|EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI
|0
|ADANA
|8
|ERKAN
|KARAKAYA
|MİMAR
|0
|ADANA
|9
|ORHAN
|TOKLU
|AVUKAT
|0
|ADANA
|10
|KÜBRA
|ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
|AVUKAT
|0
|ADANA
|11
|AHMET
|KORKMAZ
|İŞ İNSANI
|0
|ADANA
|12
|SERCAN
|POLAT
|AVUKAT
|0
|ADANA
|13
|SEYFETTİN
|CAN
|İŞ İNSANI
|0
|ADANA
|14
|EBRU
|YILMAZ
|UZMAN MİKROBİYOLOG
|0
|ADANA
|15
|ELİFE
|MÜFTÜOĞLU
|ÖĞRETMEN
|0
|ADIYAMAN
|1
|ABDURRAHMAN
|TUTDERE
|AVUKAT
|0
|ADIYAMAN
|2
|KENAN
|DOĞAN
|İŞLETME
|0
|ADIYAMAN
|3
|ADNAN
|AĞIR
|EKONOMİST
|0
|ADIYAMAN
|4
|ÖMER
|TURAN
|ÖĞRETMEN
|0
|ADIYAMAN
|5
|SONGÜL
|VARKİ YILDIRIM
|AVUKAT
|0
|AFYONKARAHİSAR
|1
|BURCU
|KÖKSAL
|AVUKAT
|0
|AFYONKARAHİSAR
|2
|FATİH
|AYDIN
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|0
|AFYONKARAHİSAR
|3
|ABİDİN
|YAĞCI
|İŞ İNSANI
|0
|AFYONKARAHİSAR
|4
|ALİ
|ARIKAN
|AVUKAT
|0
|AFYONKARAHİSAR
|5
|İBRAHİM
|KADIOĞLU
|İŞ ADAMI
|0
|AFYONKARAHİSAR
|6
|ANIL HALİS
|AKAR
|YÜKSEK MİMAR, BÜROKRAT
|0
|AĞRI
|1
|İBRAHİM
|VAROL
|İŞ İNSANI
|0
|AĞRI
|2
|ABDURRAHMAN
|POLAT
|IŞ INSANI
|0
|AĞRI
|3
|ERTUĞRUL
|ERYILMAZ
|İŞ İNSANI
|0
|AĞRI
|4
|ZEKİYE
|ALTAY
|HEMŞİRE
|0
|AMASYA
|1
|REŞAT
|KARAGÖZ
|TİCARET
|0
|AMASYA
|2
|ARİF
|YILMAZ
|İŞ İNSANI
|0
|AMASYA
|3
|ZEYNEP
|ATEŞ
|EMEKLİ
|0
|ANKARA-1
|1
|GAMZE
|TAŞCIER
|ECZACI
|1
|ANKARA-1
|2
|DENİZ
|DEMİR
|MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ
|1
|ANKARA-1
|3
|OKAN
|KONURALP
|SOSYOLOG - GAZETECİ
|1
|ANKARA-1
|4
|SADULLAH
|ERGİN
|AVUKAT
|1
|ANKARA-1
|5
|MUSTAFA NEDİM
|YAMALI
|DİŞ HEKİMİ
|1
|ANKARA-1
|6
|ALİYE
|TİMİSİ ERSEVER
|EMEKLİ
|1
|ANKARA-1
|7
|DENİZ
|ÇAKIR
|AVUKAT
|1
|ANKARA-1
|8
|KEMAL
|AKKURT
|AVUKAT
|1
|ANKARA-1
|9
|AYSUN
|PALALI KÖKTAŞ
|İŞ KADINI
|1
|ANKARA-1
|10
|ELİF
|TOPKAYA SEVİNÇ
|PROJE YÖNETİCİSİ
|1
|ANKARA-1
|11
|HÜSEYİN CAN
|GÜNER
|AVUKAT
|1
|ANKARA-1
|12
|AYCAN
|KOÇTÜRK
|İŞ İNSANI
|1
|ANKARA-1
|13
|ARMAĞAN
|ERDOĞAN
|ÖĞRETIM ÜYESI
|1
|ANKARA-2
|1
|MURAT
|EMİR
|TIP DOKTORU - HUKUKÇU
|2
|ANKARA-2
|2
|İDRİS
|ŞAHİN
|AVUKAT
|2
|ANKARA-2
|3
|SEMRA
|DİNÇER
|EKONOMİST
|2
|ANKARA-2
|4
|İREM
|YAMAN
|ÖĞRETMEN - SPORCU
|2
|ANKARA-2
|5
|ORKUN
|KANBER
|SERBEST
|2
|ANKARA-2
|6
|ALİRIZA
|ERBAY
|TIP DOKTORU - KARDİYOLOJİ VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
|2
|ANKARA-2
|7
|ERDAL
|KİZİROĞLU
|EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
|2
|ANKARA-2
|8
|ÖZKAN
|OKTAN
|İŞ İNSANI
|2
|ANKARA-2
|9
|FUNDA
|CENGİZ
|YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|ANKARA-2
|10
|EROL
|TOSUN
|EMEKLİ İŞ İNSANI
|2
|ANKARA-2
|11
|NURSEL
|ÖCAL
|BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ
|2
|ANKARA-3
|1
|TEKİN
|BİNGÖL
|TIP DOKTORU
|3
|ANKARA-3
|2
|UMUT
|AKDOĞAN
|AVUKAT
|3
|ANKARA-3
|3
|MESUT
|DOĞAN
|ÖĞRETMEN
|3
|ANKARA-3
|4
|AYLİN
|YAMAN
|TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI
|3
|ANKARA-3
|5
|AHMET ERSEN
|ÖZSOY
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|3
|ANKARA-3
|6
|MEHMET
|AKYÜREK
|İŞ İNSANI / SANAYİCİ
|3
|ANKARA-3
|7
|MEHTAP
|YÜCEL
|GAZETECI AVUKAT
|3
|ANKARA-3
|8
|MEMET
|YULA
|İŞLETME
|3
|ANKARA-3
|9
|ZEYNEP ESRA
|ÖZDEMİR
|BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI
|3
|ANKARA-3
|10
|ÖMER
|YILMAZ
|İŞ İNSANI
|3
|ANKARA-3
|11
|ELMAS KÜBRA
|KARACA
|ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
|3
|ANKARA-3
|12
|HASAN CEM
|YILMAZ
|AVUKAT
|3
|ANTALYA
|1
|SURURİ
|ÇORABATIR
|TURİZM
|0
|ANTALYA
|2
|CAVİT
|ARI
|AVUKAT
|0
|ANTALYA
|3
|ALİYE
|COŞAR
|AVUKAT
|0
|ANTALYA
|4
|SERAP
|YAZICI ÖZBUDUN
|AKADEMİSYEN
|0
|ANTALYA
|5
|ŞERAFETTİN
|KILIÇ
|SERBEST
|0
|ANTALYA
|6
|MUSTAFA
|ERDEM
|MALİ MÜŞAVİR
|0
|ANTALYA
|7
|MURAT
|ÖZÇELİK
|DİŞ HEKİMİ
|0
|ANTALYA
|8
|HASAN ERCÜMENT
|TAŞDEMİR
|MİMAR - İŞ İNSANI
|0
|ANTALYA
|9
|NİLÜFER
|DEVECİ
|MÜTEAHHİT
|0
|ANTALYA
|10
|VAHAP
|TUNCER
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|0
|ANTALYA
|11
|SİBEL
|GEZEN
|YÖNETİCİ
|0
|ANTALYA
|12
|RAMİZ
|ATAHAN
|HUKUK
|0
|ANTALYA
|13
|EMRAH
|YURTLAK
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
|0
|ANTALYA
|14
|ZELİHA
|MİLLİ
|AVUKAT
|0
|ANTALYA
|15
|HATİCE KÜBRA
|TURAN
|AVUKAT
|0
|ANTALYA
|16
|MÜGE
|GEZGİNCİ ÜNSAL
|AVUKAT
|0
|ANTALYA
|17
|MEHMET
|GÖK
|EMEKLİ
|0
|ARDAHAN
|1
|ÖZGÜR ERDEM
|İNCESU
|EKONOMİST
|0
|ARDAHAN
|2
|ÖZEL
|ÖZEN
|ÖĞRETMEN
|0
|ARTVİN
|1
|UĞUR
|BAYRAKTUTAN
|AVUKAT
|0
|ARTVİN
|2
|OĞUZ
|KURDOĞLU
|ORMAN YÜKSEK MÜHENDISI, ÖĞRETIM ÜYESI
|0
|AYDIN
|1
|BÜLENT
|TEZCAN
|HUKUK
|0
|AYDIN
|2
|HÜSEYİN
|YILDIZ
|TURİZMCİ
|0
|AYDIN
|3
|SÜLEYMAN
|BÜLBÜL
|AVUKAT
|0
|AYDIN
|4
|EVRİM
|KARAKOZ
|AVUKAT
|0
|AYDIN
|5
|NİLÜFER
|ÜNÜVAR
|OPTİSYEN- İŞLETMECİ
|0
|AYDIN
|6
|GAMZE
|YOLCU METİN
|DİŞ HEKİMİ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ
|0
|AYDIN
|7
|ZİYA
|YILMAZ
|VETERİNER HEKİM
|0
|AYDIN
|8
|NEBAHAT
|OSKAY ÜRÜN
|AVUKAT
|0
|BALIKESİR
|1
|ENSAR
|AYTEKİN
|MALI MÜŞAVIR
|0
|BALIKESİR
|2
|SERKAN
|SARI
|ECZACI
|0
|BALIKESİR
|3
|BURAK
|DALGIN
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|0
|BALIKESİR
|4
|SEVAL
|BOZKURT
|ECZACI
|0
|BALIKESİR
|5
|SELİM
|PANÇ
|UZ.DR.KARDİYOLOG
|0
|BALIKESİR
|6
|FATMA
|SALI KARABACAKOĞLU
|EĞİTİMCİ - SOSYOLOG
|0
|BALIKESİR
|7
|DİLEK
|YALÇIN
|İŞLETMECİ
|0
|BALIKESİR
|8
|GÜLİZAR
|YILDIZ
|AVUKAT
|0
|BALIKESİR
|9
|MUHARREM
|KOÇ
|ESNAF
|0
|BARTIN
|1
|AYSU
|BANKOĞLU
|AVUKAT
|0
|BARTIN
|2
|CEYDA
|SARGIN
|AVUKAT
|0
|BATMAN
|1
|HÜSEYİN
|YAŞAR
|TURIZM
|0
|BATMAN
|2
|DİCLE
|ARSLAN
|AVUKAT
|0
|BATMAN
|3
|ORHAN
|EKMEN
|İŞ İNSANI
|0
|BATMAN
|4
|ABDULLAH
|POLAT
|KAMU YÖNETİMİ
|0
|BATMAN
|5
|MENDUH
|ATAK
|TEKNİKER
|0
|BİLECİK
|1
|YAŞAR
|TÜZÜN
|İŞ ADAMI
|0
|BİLECİK
|2
|VEDAT
|KAZICI
|KAMU GÖREVLİSİ
|0
|BİNGÖL
|1
|SERDAR
|ATALAY
|MİMAR
|0
|BİNGÖL
|2
|MEHMET
|CANLI
|İŞÇİ
|0
|BİNGÖL
|3
|İLHAMİ
|GELEN
|ÖĞRETMEN
|0
|BOLU
|1
|TÜRKER
|ATEŞ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|BOLU
|2
|MEHMET BURAK
|COP
|AKADEMİSYEN (DOÇ.DR.)
|0
|BOLU
|3
|ZUHAL
|IŞIN
|EMEKLİ
|0
|BURDUR
|1
|İZZET
|AKBULUT
|MALİ MÜŞAVİR
|0
|BURDUR
|2
|HÜLYA
|GÜMÜŞ
|ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ)
|0
|BURDUR
|3
|SÜLEYMAN
|ERMAN
|SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR
|0
|BURSA-1
|1
|KAYIHAN
|PALA
|TIP DOKTORU, ÖĞRETIM ÜYESI
|1
|BURSA-1
|2
|NURHAYAT
|ALTACA KAYIŞOĞLU
|AVUKAT
|1
|BURSA-1
|3
|MEHMET
|ATMACA
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|1
|BURSA-1
|4
|İSMET
|KARACA
|TURİZM İŞLETME
|1
|BURSA-1
|5
|JÜLİDE
|AKKÖPRÜ
|GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
|1
|BURSA-1
|6
|ALPASLAN
|YILDIZ
|İŞ İNSANI
|1
|BURSA-1
|7
|ENGİN TAMER
|DEDE
|ÖĞRETMEN
|1
|BURSA-1
|8
|SERKAN
|ÖZTÜRK
|AÇIKHAVA REKLAM - İŞ İNSANI
|1
|BURSA-1
|9
|ÖZGÜR
|YILDIZ
|AVUKAT
|1
|BURSA-1
|10
|CANAN
|AKIN ERDEM
|MUHTAR
|1
|BURSA-2
|1
|HASAN
|ÖZTÜRK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|2
|BURSA-2
|2
|CEMALETTİN KANİ
|TORUN
|TIP DOKTORU
|2
|BURSA-2
|3
|ORHAN
|SARIBAL
|ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ
|2
|BURSA-2
|4
|ERKAN
|DÖNMEZ
|İŞ İNSANI
|2
|BURSA-2
|5
|ŞAHİN
|SEVİNÇ
|TURİZM
|2
|BURSA-2
|6
|FUNDA
|TÜRKCOŞ PEKİNER
|ECZACI
|2
|BURSA-2
|7
|ENDER
|TEKE
|ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI
|2
|BURSA-2
|8
|HURİYE CANAN
|ÇELİK TUNAR
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|BURSA-2
|9
|MEHMET ÖNDER
|MUTLU
|AVUKAT
|2
|BURSA-2
|10
|SEDA
|BOZDAĞ GÜZELKAYA
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|ÇANAKKALE
|1
|İSMET
|GÜNEŞHAN
|İŞ İNSANI
|0
|ÇANAKKALE
|2
|ÖZGÜR
|CEYLAN
|MALİ MÜŞAVİR İŞ İNSANI
|0
|ÇANAKKALE
|3
|YEŞİM
|KARADAĞ
|EKONOMİST
|0
|ÇANAKKALE
|4
|TUĞBERK
|GÜZEL
|OTELCİLİK
|0
|ÇORUM
|1
|MEHMET
|TAHTASIZ
|İŞ İNSANI
|0
|ÇORUM
|2
|BEKİR
|ÖZSAÇMACI
|TEKNİSYEN
|0
|ÇORUM
|3
|BURÇİN
|SOLMAZ POLAT
|AVUKAT ARABULUCU
|0
|ÇORUM
|4
|SEYİT AHMET
|GÜHER
|TEKNİSYEN
|0
|DENİZLİ
|1
|GÜLİZAR
|BİÇER KARACA
|AVUKAT
|0
|DENİZLİ
|2
|ŞEREF
|ARPACI
|TEKSTİL
|0
|DENİZLİ
|3
|SEMA
|SİLKİN ÜN
|AKADEMİSYEN
|0
|DENİZLİ
|4
|ADİL
|DEMİR
|AVUKAT
|0
|DENİZLİ
|5
|SEDAT
|DEMİRCİ
|SOSYOLOG
|0
|DENİZLİ
|6
|İLHAN
|ÖZCAN
|EĞİTİMCİ - İŞ İNSANI
|0
|DENİZLİ
|7
|AYŞE
|HAZER
|VETERİNE HEKİM
|0
|DİYARBAKIR
|1
|MUSTAFA SEZGİN
|TANRIKULU
|AVUKAT
|0
|DİYARBAKIR
|2
|ALİ İHSAN
|MERDANOĞLU
|YEREL YÖNETİMLER
|0
|DİYARBAKIR
|3
|ABDURRAHMAN
|ERGİN
|İNŞAAT HÜHENDİSİ
|0
|DİYARBAKIR
|4
|CEVDET
|NASIRANLI
|AVUKAT - İŞ İNSANI
|0
|DİYARBAKIR
|5
|İSMAİL
|AKYIL
|TEKSTİLCİ
|0
|DİYARBAKIR
|6
|GÖNÜL
|ÖZEL
|HEMŞİRE
|0
|DİYARBAKIR
|7
|LALEŞ
|ERTUĞRUL UYSAL
|IŞLETMECI - SOSYAL HIZMET UZMANI
|0
|DİYARBAKIR
|8
|ESRA
|ARSLAN
|IŞ INSANI
|0
|DİYARBAKIR
|9
|MAHİR
|YILMAZ
|LOJISTIK
|0
|DİYARBAKIR
|10
|MEHMET ALİ
|ÖZMEN
|AVUKAT
|0
|DİYARBAKIR
|11
|ZEYNEP DENİZ
|ERK
|ÇALIŞMA EKONOMİSİ
|0
|DİYARBAKIR
|12
|ÖZLEM
|KAYA
|İŞ İNSANI
|0
|DÜZCE
|1
|TALİH
|ÖZCAN
|DIŞ TİCARET ŞİRKET SAHİBİ
|0
|DÜZCE
|2
|HATİCE ASLIHAN
|AKBAL TÜYSÜZ
|SERBEST ÖZEL
|0
|DÜZCE
|3
|JALE
|UZUNHASAN
|KAMU EMEKLİSİ
|0
|EDİRNE
|1
|EDİZ
|ÜN
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|0
|EDİRNE
|2
|AHMET BARAN
|YAZGAN
|İŞ İNSANI - İÇ MİMAR
|0
|EDİRNE
|3
|UFUK
|KANIŞKAN
|AVUKAT
|0
|EDİRNE
|4
|AHMET
|ERKEN
|ÇİFTÇİ - YÖNETİCİ
|0
|ELAZIĞ
|1
|GÜRSEL
|EROL
|İŞ İNSANI
|0
|ELAZIĞ
|2
|ABDULLAH
|AKIN
|ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|0
|ELAZIĞ
|3
|AHMET
|YILDIZ
|ECZACI
|0
|ELAZIĞ
|4
|ALIM
|ÖZDEMİR
|AVUKAT
|0
|ELAZIĞ
|5
|AZAT
|ALINAK
|DOKTOR
|0
|ERZİNCAN
|1
|MUSTAFA
|SARIGÜL
|İŞ İNSANI
|0
|ERZİNCAN
|2
|UFUK
|AKTAŞ
|TIP DOKTORU
|0
|ERZURUM
|1
|AYHAN
|KOÇ
|DOKTOR
|0
|ERZURUM
|2
|MURAT
|OZAN
|SPOR BİLİMLERİ
|0
|ERZURUM
|3
|CELAL
|ZUNGULDAK
|AVUKAT
|0
|ERZURUM
|4
|SERHAT CAN
|EŞ
|İŞ İNSANI
|0
|ERZURUM
|5
|ERDİNÇ
|OKANLI
|AVUKAT
|0
|ERZURUM
|6
|İSLAM
|TEKMANLI
|İŞ İNSANI
|0
|ESKİŞEHİR
|1
|UTKU
|ÇAKIRÖZER
|GAZETECI
|0
|ESKİŞEHİR
|2
|JALE NUR
|SÜLLÜ
|İLETİŞİM BİLİMCİ
|0
|ESKİŞEHİR
|3
|İBRAHİM
|ARSLAN
|EMEKLI
|0
|ESKİŞEHİR
|4
|ABDÜLKADİR
|ADAR
|TİCARET VE ZİRAAT
|0
|ESKİŞEHİR
|5
|İPEK
|ÇELİK
|ECZACI
|0
|ESKİŞEHİR
|6
|AYSU BAHAR
|GÜRLEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ (HUKUK)
|0
|GAZİANTEP
|1
|HASAN
|ÖZTÜRKMEN
|AVUKAT
|0
|GAZİANTEP
|2
|MELİH
|MERİÇ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|GAZİANTEP
|3
|ERTUĞRUL
|KAYA
|AVUKAT
|0
|GAZİANTEP
|4
|REİS
|REİSOĞLU
|İŞ İNSANI
|0
|GAZİANTEP
|5
|ADİLE MERVE
|ALTINBAŞ YILMAZ
|AVUKAT
|0
|GAZİANTEP
|6
|ERDAL
|GEÇİT
|AVUKAT
|0
|GAZİANTEP
|7
|SELİM
|KARAHAN
|AVUKAT
|0
|GAZİANTEP
|8
|MÜSLÜM
|ŞAHİNSOY
|HUKUK ÖĞRENCİSİ
|0
|GAZİANTEP
|9
|HASAN
|GÜR
|AVUKAT
|0
|GAZİANTEP
|10
|MEHMET
|İSLAM
|ARKEOLOĞ
|0
|GAZİANTEP
|11
|AHMET İDRİS
|İNAL
|İŞ ADAMI
|0
|GAZİANTEP
|12
|FATMA MÜGE
|DÜŞÜN
|AVUKAT
|0
|GAZİANTEP
|13
|GÖKHAN
|ÇELİKTÜRK
|İNŞAAT MÜHENDİŞSİ
|0
|GAZİANTEP
|14
|VİJDAN
|AKTAŞ
|YÜKSEK MIMAR
|0
|GİRESUN
|1
|ELVAN
|IŞIK GEZMİŞ
|ECZACI SOSYOLOG
|0
|GİRESUN
|2
|REŞAT NURİ
|ÖZDEMİR
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|0
|GİRESUN
|3
|FİKRİ
|BİLGE
|JEOFIZIK MÜHENDISI
|0
|GİRESUN
|4
|HAKAN
|ADANIR
|SOSYAL GİRİŞİMCİ
|0
|HAKKARİ
|1
|NAZIM
|DEMİR
|İŞ ADAMI
|0
|HAKKARİ
|2
|ADNAN
|HATİPOĞLU
|EKONOMİST
|0
|HAKKARİ
|3
|SABIR
|DİRİ
|TİCARET
|0
|HATAY
|1
|MEHMET
|GÜZELMANSUR
|YÜKSEK MAKINA MÜHENDISI
|0
|HATAY
|2
|NERMİN
|YILDIRIM KARA
|MALİ MÜŞAVİR
|0
|HATAY
|3
|SERVET
|MULLAOĞLU
|AVUKAT
|0
|HATAY
|4
|NECMETTİN
|ÇALIŞKAN
|İLAHİYATÇI
|0
|HATAY
|5
|HİKMET
|HATUNOĞLU
|ÇIFTÇI, IŞ INSANI
|0
|HATAY
|6
|RAHMİ
|VARDİ
|İŞ İNSANI
|0
|HATAY
|7
|GÖKHAN
|ÖZER
|ÇİTÇİ
|0
|HATAY
|8
|BEKİR
|ATAHAN
|AVUKAT
|0
|HATAY
|9
|CEMİYET
|KIŞLIOĞLU
|SERBEST
|0
|HATAY
|10
|TAMER
|APİŞ
|NAKLİYE
|0
|HATAY
|11
|FİLİZ
|HAKSÖZ
|AVUKAT
|0
|IĞDIR
|1
|YUSUF
|ASLAN
|AVUKAT
|0
|IĞDIR
|2
|İSMAİL
|SARIBOĞA
|TIP DOKTORU
|0
|ISPARTA
|1
|HİKMET YALIM
|HALICI
|EKONOMİST
|0
|ISPARTA
|2
|MEHMET TAMER
|CANTEKİN
|MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
|0
|ISPARTA
|3
|HÜSEYİN
|YILDIZHAN
|ŞEHİR BE BÖLGE PLANLAMASI
|0
|ISPARTA
|4
|HATİCE
|YILDIZ
|DİYETİSYEN
|0
|İSTANBUL-1
|1
|OĞUZ KAAN
|SALICI
|SİYASET BİLİMCİ
|1
|İSTANBUL-1
|2
|GAMZE
|AKKUŞ İLGEZDİ
|DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ
|1
|İSTANBUL-1
|3
|FETHİ
|AÇIKEL
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN
|1
|İSTANBUL-1
|4
|GÖKHAN
|GÜNAYDIN
|AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI
|1
|İSTANBUL-1
|5
|BİROL
|AYDIN
|İLAHİYATCI
|1
|İSTANBUL-1
|6
|AHMET ERSAGUN
|YÜCEL
|REKLAM PAZARLAMA
|1
|İSTANBUL-1
|7
|ELİF
|ESEN
|SOSYAL BİLİMCİ
|1
|İSTANBUL-1
|8
|HASAN
|KARAL
|İSLAM BİLİMLERİ
|1
|İSTANBUL-1
|9
|CEMAL
|ENGİNYURT
|İKTİSATÇI
|1
|İSTANBUL-1
|10
|SELİM
|TEMURCİ
|İŞLETME YÖNETİCİSİ
|1
|İSTANBUL-1
|11
|ALİ
|GÖKÇEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|1
|İSTANBUL-1
|12
|SUAT
|ÖZÇAĞDAŞ
|PSİKOLOG
|1
|İSTANBUL-1
|13
|ÖZCAN ŞÜKRÜ
|BARİPOĞLU
|TIP DOKTORU
|1
|İSTANBUL-1
|14
|SEVGİ
|KILIÇ
|AVUKAT
|1
|İSTANBUL-1
|15
|OLGUN
|ÇELİK
|SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR - YÖNETİCİ
|1
|İSTANBUL-1
|16
|DOĞAN
|ÇAKMAK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|1
|İSTANBUL-1
|17
|KENAN
|OTLU
|İŞLETME - ÇİFTÇİ
|1
|İSTANBUL-1
|18
|EFENDİ
|ARGUNŞAH
|EMEKLİ
|1
|İSTANBUL-1
|19
|MURAT
|KANTEKİN
|KAMU YÖNETICISI
|1
|İSTANBUL-1
|20
|AYSEMİN
|GÜLMEZ
|AVUKAT
|1
|İSTANBUL-1
|21
|AHMET CAN
|YILMAZ
|İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ
|1
|İSTANBUL-1
|22
|EBRU
|ZOR
|AVUKAT
|1
|İSTANBUL-1
|23
|ERDOĞAN
|ERDEN
|ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.)
|1
|İSTANBUL-1
|24
|FÜSUN
|SÖKMEZ
|EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR
|1
|İSTANBUL-1
|25
|NEJLA
|ERDEM
|EMEKLI TARIH ÖĞRETMENI
|1
|İSTANBUL-1
|26
|BÜLENT
|KULKULOĞLU
|EKONOMİST, BANKACI
|1
|İSTANBUL-1
|27
|GÜLLÜ
|SARAN
|BİOLOG
|1
|İSTANBUL-1
|28
|YÜCEL
|OTO
|EMEKLİ
|1
|İSTANBUL-1
|29
|NEJDET
|AY
|İŞ İNSANI
|1
|İSTANBUL-1
|30
|ELİFE GAMZE
|ÖZTÜRK
|EMEKLI BANKACI
|1
|İSTANBUL-1
|31
|HAKAN
|BEKAR
|HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ
|1
|İSTANBUL-1
|32
|DURSUN CAN
|KIRTORUN
|AVUKAT
|1
|İSTANBUL-1
|33
|MURAT GÖKHAN
|OFLUOĞLU
|MAKINA MÜHENDISI ENDÜSTRI MÜHENDISI
|1
|İSTANBUL-1
|34
|HALE DİLEK
|TOSUN
|HUKUKÇU
|1
|İSTANBUL-1
|35
|ABDULLAH ONUR
|BİLDİRİCİ
|SANAYICI
|1
|İSTANBUL-2
|1
|NAMIK
|TAN
|BÜYÜK ELÇİ
|2
|İSTANBUL-2
|2
|YUNUS
|EMRE
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|İSTANBUL-2
|3
|GÖKAN
|ZEYBEK
|MİMAR
|2
|İSTANBUL-2
|4
|KADRİ ENİS
|BERBEROĞLU
|GAZETECİ - EKONOMİST
|2
|İSTANBUL-2
|5
|MUSTAFA
|KAYA
|SERBEST ÖZEL
|2
|İSTANBUL-2
|6
|YÜKSEL MANSUR
|KILINÇ
|MEDYA YÖNETİCİSİ
|2
|İSTANBUL-2
|7
|İSA MESİH
|ŞAHİN
|AVUKAT
|2
|İSTANBUL-2
|8
|EVRİM
|RIZVANOĞLU
|SERBEST ÖZEL
|2
|İSTANBUL-2
|9
|BERNA
|SUKAS
|AVUKAT
|2
|İSTANBUL-2
|10
|FUAT
|YILDIRIM
|DİN GÖREVLİSİ
|2
|İSTANBUL-2
|11
|ONUR
|AYDIN
|YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN
|2
|İSTANBUL-2
|12
|IŞIK
|ÖĞÜTÇÜ
|KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU- ARAŞTIRMACI- YAZAR
|2
|İSTANBUL-2
|13
|SONER
|ÖZİMER
|SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ
|2
|İSTANBUL-2
|14
|MEHMET ALİ
|YÜKSEL
|İŞ İNSANI
|2
|İSTANBUL-2
|15
|ŞABAN
|KARAASLAN
|TİCARET İŞ ADAMI
|2
|İSTANBUL-2
|16
|ELMAS
|ARUS
|YÖNETMEN, AKTIVIST
|2
|İSTANBUL-2
|17
|MUHARREM NACİ
|TEMİZ
|TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU
|2
|İSTANBUL-2
|18
|SEVİM
|YALINKILIÇ
|IŞLETME YÖNETIMI IŞLETMECI
|2
|İSTANBUL-2
|19
|GÖZDE
|FİL
|AVUKAT
|2
|İSTANBUL-2
|20
|BÜLENT
|ÜTEBAY
|İŞLETMECİ
|2
|İSTANBUL-2
|21
|MEHMET SÜLEYMAN
|TÜRKER
|AVUKAT
|2
|İSTANBUL-2
|22
|YİĞİT HÜSEYİN NUMAN
|BIÇAKLI
|FİNANS UZMANI
|2
|İSTANBUL-2
|23
|ALİ
|ARMAN
|TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ
|2
|İSTANBUL-2
|24
|BEDİA
|BÜYÜKGEBİZ
|AVUKAT
|2
|İSTANBUL-2
|25
|ÖZGÜR
|NEMUTLU
|AVUKAT İŞ İNSANI
|2
|İSTANBUL-2
|26
|EZGİ
|PEKŞEN
|AVUKAT
|2
|İSTANBUL-2
|27
|REFİK ERSİN
|EROĞLU
|DOKTOR
|2
|İSTANBUL-3
|1
|ENGİN
|ALTAY
|EĞİTİM YÖNETİCİSİ - ÖĞRETMEN
|3
|İSTANBUL-3
|2
|ERDOĞAN
|TOPRAK
|MİLLETVEKİLİ
|3
|İSTANBUL-3
|3
|TÜRKAN
|ELÇİ
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|4
|İLHAN
|KESİCİ
|ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|3
|İSTANBUL-3
|5
|ZEYNEL
|EMRE
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|6
|MUSTAFA
|YENEROĞLU
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|7
|BÜLENT
|KAYA
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|8
|DOĞAN
|DEMİR
|İŞ İNSANI
|3
|İSTANBUL-3
|9
|ÖZGÜR
|KARABAT
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|İSTANBUL-3
|10
|MEDENİ
|YILMAZ
|TIP DOKTORU
|3
|İSTANBUL-3
|11
|TURAN TAŞKIN
|ÖZER
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|12
|DORUK
|BULUT
|ÇİFTÇİ YÖNETİCİ
|3
|İSTANBUL-3
|13
|OĞUZ KEMAL
|YAKAR
|SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ
|3
|İSTANBUL-3
|14
|TURGAY
|ÖZCAN
|MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ
|3
|İSTANBUL-3
|15
|FEVZİ
|DONAT
|YATIRIM UZMANI
|3
|İSTANBUL-3
|16
|UTKU CANER
|ÇAYKARA
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|3
|İSTANBUL-3
|17
|HÜSEYİN REMZİ
|GÖKBULAK
|ZİRAATÇİ
|3
|İSTANBUL-3
|18
|BAYRAMALİ
|ÇEŞMECİ
|SANAYİCİ
|3
|İSTANBUL-3
|19
|RECEP
|KARAKOÇ
|İŞVEREN
|3
|İSTANBUL-3
|20
|BURAK
|YILDIRIM
|DIŞ TİCARET DANIŞMANI
|3
|İSTANBUL-3
|21
|EDA
|KURT
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|22
|KAZIM
|ÖZEREN
|IŞ ADAMI
|3
|İSTANBUL-3
|23
|MARGARİT
|DİKME
|İŞ İNSANI - EMEKLİ
|3
|İSTANBUL-3
|24
|MEHTAP
|ALBAYRAK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|İSTANBUL-3
|25
|NAZLI
|AKYÜZ
|AKADEMİSYEN
|3
|İSTANBUL-3
|26
|ÖZLEM
|DURDAĞI DOKUYUCU
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|27
|SİNAN
|KARAHAN
|GAZETECİ BELGESEL YÖNETMENİ
|3
|İSTANBUL-3
|28
|SİNEM
|ÖZCAN
|DEVLET MEMURU
|3
|İSTANBUL-3
|29
|SÜLEYMAN
|ŞAFAK
|SANAYİ ESNAF
|3
|İSTANBUL-3
|30
|CEMAL
|DOĞAN
|İNŞAAT
|3
|İSTANBUL-3
|31
|HÜSEYİN ARDA
|ENGİZEK
|AVUKAT
|3
|İSTANBUL-3
|32
|TURGUT
|KOÇ
|SERBEST
|3
|İSTANBUL-3
|33
|SERVER
|GÖKMEN
|SERBEST MUHASEBECİ
|3
|İSTANBUL-3
|34
|ENDER
|UNUTAN ERSÖZLÜ
|AVUKAT / ARABULUCU
|3
|İSTANBUL-3
|35
|NEŞE
|KIYIK
|ECZACI
|3
|İSTANBUL-3
|36
|YAREN
|KARACA
|UZMAN PSİKOLOG
|3
|İZMİR-1
|1
|YÜKSEL
|TAŞKIN
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|1
|İZMİR-1
|2
|AHMET TUNCAY
|ÖZKAN
|GAZETECİ
|1
|İZMİR-1
|3
|SEVDA
|ERDAN KILIÇ
|AVUKAT
|1
|İZMİR-1
|4
|MURAT
|BAKAN
|AVUKAT
|1
|İZMİR-1
|5
|EDNAN
|ARSLAN
|ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
|1
|İZMİR-1
|6
|SEDA
|KÂYA ÖSEN
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|1
|İZMİR-1
|7
|HAYDAR
|ALTINTAŞ
|SANAYİCİ - İŞ İNSANI
|1
|İZMİR-1
|8
|DEVRİM BARIŞ
|ÇELİK
|SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI
|1
|İZMİR-1
|9
|SEFER
|İPEKLİ
|İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK
|1
|İZMİR-1
|10
|GÜLDEM
|ATABAY
|EKONOMİST - YAZAR
|1
|İZMİR-1
|11
|ŞAHBAL
|ARAS
|HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ
|1
|İZMİR-1
|12
|FULYA
|ALÇAY
|ENDÜSTRIYEL TASARIMCI HALKLA ILI,ŞKILER
|1
|İZMİR-1
|13
|MEHMET ŞAHİN
|FIRAT
|İŞ İNSANI
|1
|İZMİR-1
|14
|BİRGÜL
|DEĞİRMENCİ
|SERBEST AVUKAT
|1
|İZMİR-2
|1
|GÖKÇE
|GÖKÇEN
|AKADEMISYEN
|2
|İZMİR-2
|2
|RIFAT TURUNTAY
|NALBANTOĞLU
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|İZMİR-2
|3
|RAHMİ AŞKIN
|TÜRELİ
|İKTİSATCI PLANCI
|2
|İZMİR-2
|4
|MAHİR
|POLAT
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|2
|İZMİR-2
|5
|MEHMET SALİH
|UZUN
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|2
|İZMİR-2
|6
|DENİZ
|YÜCEL
|AVUKAT
|2
|İZMİR-2
|7
|MUSTAFA
|BİLİCİ
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|İZMİR-2
|8
|HACER
|FOGGO
|GAZETECI
|2
|İZMİR-2
|9
|ESİN
|DOĞAN METİN
|AVUKAT ARABULUCU
|2
|İZMİR-2
|10
|ALTAN
|İNANÇ
|IŞ ADAMI - SANAYICI
|2
|İZMİR-2
|11
|EMİNE HELİL
|İNAY KINAY
|ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ
|2
|İZMİR-2
|12
|AYTEN
|GÜLSEVER
|EMEKLİ BÜROKRAT
|2
|İZMİR-2
|13
|NURŞEN
|BALCI
|BIYOLOG
|2
|İZMİR-2
|14
|BURAK
|KOTAN
|AVUKAT
|2
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|ALİ
|ÖZTUNÇ
|GAZETESİ
|0
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|İRFAN
|KARATUTLU
|TIP DOKTORU
|0
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|MEHMET
|BAĞLAR
|ÖĞRETMEN
|0
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|EJDER
|KAYGUSUZ
|KİMYAGER
|0
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|NAİLE
|İŞLEK
|SERBEST
|0
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|TUFAN
|YANAR
|IŞ INSANI
|0
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|AZİZ CEM
|GÜNER
|ÖĞRENCI
|0
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|ÇAĞATAY
|ATASAY
|POLIS
|0
|KARABÜK
|1
|CEVDET
|AKAY
|İŞ ADAMI YÖNETİCİ
|0
|KARABÜK
|2
|ABDULLAH
|ÇAKIR
|EMEKLİ ELEKTRİK TEKNİKERİ
|0
|KARABÜK
|3
|BAYRAM
|KARADAĞ
|AĞIR SANAYİİ İŞÇİSİ
|0
|KARAMAN
|1
|İSMAİL ATAKAN
|ÜNVER
|AVUKAT
|0
|KARAMAN
|2
|YUSUF
|BAŞTUĞ
|ÇİFTÇİ
|0
|KARAMAN
|3
|HASAN
|EHLİZ
|ESNAF, EMEKLİ
|0
|KARS
|1
|İNAN AKGÜN
|ALP
|AVUKAT
|0
|KARS
|2
|ONUR
|ULUDAŞDEMİR
|ELEKTRIK MÜHENDISI, SIYASET BILIMCI
|0
|KARS
|3
|EVREN
|YERDELEN
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|0
|KASTAMONU
|1
|HASAN
|BALTACI
|HARİTA MÜHENDİSİ
|0
|KASTAMONU
|2
|KADİR
|YALÇIN
|TARIM
|0
|KASTAMONU
|3
|ZİVER
|KAPLAN
|EMEKLİ
|0
|KAYSERİ
|1
|AŞKIN
|GENÇ
|EKONOMİST İŞ İNSANI
|0
|KAYSERİ
|2
|MAHMUT
|ARIKAN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|KAYSERİ
|3
|BURHAN BAHADIR
|ÖZSOY
|SAĞLIK TURİZİMİ
|0
|KAYSERİ
|4
|ZÜLKÜF
|ARSLAN
|AVUKAT
|0
|KAYSERİ
|5
|ÜMİT
|ÖZER
|JEOLOJI MÜHENDISI
|0
|KAYSERİ
|6
|ÖZGEN
|AYDINCAK
|DOKTOR (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
|0
|KAYSERİ
|7
|ALİ
|ÇETİNKAYA
|UZMAN DOKTOR (DOÇENT)
|0
|KAYSERİ
|8
|ONUR SERGEN
|DOĞAN
|SİYASET BİLİMCİ
|0
|KAYSERİ
|9
|İBRAHİM
|KAAN
|AVUKAT
|0
|KAYSERİ
|10
|NİYAZİ
|ÜNALMIŞ
|AVUKAT
|0
|KIRIKKALE
|1
|AHMET
|ÖNAL
|AVUKAT
|0
|KIRIKKALE
|2
|ÖMER
|ELDEMİR
|MİMAR
|0
|KIRIKKALE
|3
|ÜMİT
|DUMAN
|VETERİNER HEKİM
|0
|KIRKLARELİ
|1
|VECDİ
|GÜNDOĞDU
|ESNAF
|0
|KIRKLARELİ
|2
|FAHRİ
|ÖZKAN
|SERBEST MESLEK
|0
|KIRKLARELİ
|3
|HATİCE GÜL
|BİNGÖL
|AKADEMISYEN
|0
|KIRŞEHİR
|1
|METİN
|İLHAN
|TIP DOKTORU
|0
|KIRŞEHİR
|2
|ŞEREF BARAN
|GENÇ
|ECZACI
|0
|KİLİS
|1
|MEHMET AKİF
|PERKER
|İŞ İNSANI
|0
|KİLİS
|2
|HURŞİT
|ÇETİN
|GAZETECİ
|0
|KOCAELİ
|1
|MÜHİP
|KANKO
|TIP DOKTORU
|0
|KOCAELİ
|2
|HARUN ÖZGÜR
|YILDIZLI
|PEYZAJ MIMAR VE KENTSEL TASARIM
|0
|KOCAELİ
|3
|HASAN
|BİTMEZ
|İLAHİYATÇI
|0
|KOCAELİ
|4
|NAİL
|ÇİLER
|IŞ INSANI
|0
|KOCAELİ
|5
|SERAP
|ÇAKIR
|GAZETECİ
|0
|KOCAELİ
|6
|TÜLİN
|KEÇECİ GÜNGÖR
|SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞVİR
|0
|KOCAELİ
|7
|CUMA
|KARAVAR
|İŞ İNSANI
|0
|KOCAELİ
|8
|CANER
|ARDUÇ
|GRAFİK TASARIM
|0
|KOCAELİ
|9
|MEHMET ÜMİT
|KÜÇÜKKAYA
|İKTİSAT İŞ İNSANI
|0
|KOCAELİ
|10
|SELMAN
|KÖSALI
|SERBEST
|0
|KOCAELİ
|11
|HÜLYA
|GÜRELİ YOLCUBAL
|JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|0
|KOCAELİ
|12
|BELKIZA
|İLTER
|SIYASETBILIMCI
|0
|KOCAELİ
|13
|İSMET
|İŞERİ
|SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
|0
|KOCAELİ
|14
|BERNA
|ÇETİN
|AVUKAT
|0
|KONYA
|1
|BARIŞ
|BEKTAŞ
|AVUKAT
|0
|KONYA
|2
|HASAN
|EKİCİ
|MALİ MÜŞAVİR
|0
|KONYA
|3
|GENÇOSMAN
|KİLLİK
|AVUKAT
|0
|KONYA
|4
|ÖMER
|ÜNAL
|EKONOMİST
|0
|KONYA
|5
|HALİL
|ERCAN
|TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMEN - MAKİNA MÜHENDİSİ
|0
|KONYA
|6
|KAMİL BÜLBÜL
|OKUYUCU
|TARIM VE HAYVANCILIK
|0
|KONYA
|7
|GALİP
|POLAT
|EMEKLI
|0
|KONYA
|8
|AYŞE ALKIM
|GÖKÇE
|HUKUK ÖĞRENCİSİ
|0
|KONYA
|9
|MÜRSEL
|AYRANCI
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|0
|KONYA
|10
|EZGİ BİLGE
|ARSLAN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|KONYA
|11
|ŞERİFE
|TUNÇ
|EMEKLİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ
|0
|KONYA
|12
|MEHMET
|PİRZADE
|HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ
|0
|KONYA
|13
|DURSUN
|KAPLAN
|MİMAR
|0
|KONYA
|14
|RIDVAN
|ŞENYURT
|ECZACI
|0
|KONYA
|15
|TEVFİK FİKRET
|İVGEN
|AVUKAT
|0
|KÜTAHYA
|1
|ALİ FAZIL
|KASAP
|DOKTOR
|0
|KÜTAHYA
|2
|AHMET
|SUNAR
|SERAMİK MÜHENDİSİ
|0
|KÜTAHYA
|3
|GÜLER EZGİ
|DOĞAN TURAN
|IŞ INSANI
|0
|KÜTAHYA
|4
|HAŞİM
|ERTEKİN
|SERBEST MESLEK
|0
|KÜTAHYA
|5
|KEREM
|ERKUL
|VETERİNER HEKİM
|0
|MALATYA
|1
|VELİ
|AĞBABA
|İŞ İNSANI
|0
|MALATYA
|2
|ENVER
|KİRAZ
|İŞLETMECİ
|0
|MALATYA
|3
|BATTAL
|KANBAY
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
|0
|MALATYA
|4
|ALİ İMRAN
|MARASALI
|ULUSLARARASI TİCARET UZMANI VETERİNER
|0
|MALATYA
|5
|YUSUF
|KURŞUN
|ÖĞRETMEN
|0
|MALATYA
|6
|OKAY
|DEMİRHAN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|MANİSA
|1
|ÖZGÜR
|ÖZEL
|ECZACI
|0
|MANİSA
|2
|AHMET VEHBİ
|BAKIRLIOĞLU
|İSTATİSTİKÇİ - TARIM VE SİGORTA SEKTÖRÜ
|0
|MANİSA
|3
|BEKİR
|BAŞEVİRGEN
|SERBEST
|0
|MANİSA
|4
|SELMA ALİYE
|KAVAF
|TARİHÇİ
|0
|MANİSA
|5
|MUSA SEMİH
|BALABAN
|IŞ INSANI ÖĞRETMEN
|0
|MANİSA
|6
|NEŞE
|ZENGİN
|TIP DOKTORU - ÇİFTÇİ
|0
|MANİSA
|7
|AYSUN
|HELVACIOĞLU
|BELEDIYE PERSONELI
|0
|MANİSA
|8
|SEÇİL
|EGE DEĞERLİ
|AVUKAT
|0
|MANİSA
|9
|ŞERİF
|AKMEŞE
|ÖĞRETMEN - İŞ İNSANI
|0
|MANİSA
|10
|İLKSEN
|ÖZALPER
|MEDAIKLA DELEGE
|0
|MARDİN
|1
|MEHMET SAİT
|ÇELEBİ
|AVUKAT
|0
|MARDİN
|2
|ŞÜKRÜ
|KARABOĞA
|SANAY,ICI
|0
|MARDİN
|3
|NURETTİN
|KILIÇ
|AVUKAT
|0
|MARDİN
|4
|İBRAHİM
|TAŞDELEN
|İŞ ADAMI
|0
|MARDİN
|5
|NİLGÜN
|BAYRAKTAR
|ÖĞRETIM ÜYESI
|0
|MARDİN
|6
|ÖMER
|DURAK
|TURİZM
|0
|MERSİN
|1
|ALİ MAHİR
|BAŞARIR
|AVUKAT
|0
|MERSİN
|2
|GÜLCAN
|KIŞ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|MERSİN
|3
|MEHMET EMİN
|EKMEN
|AVUKAT
|0
|MERSİN
|4
|TALAT
|DİNÇER
|SERBEST
|0
|MERSİN
|5
|HASAN UFUK
|ÇAKIR
|TÜCCAR ÇİFTÇİ
|0
|MERSİN
|6
|EMRE
|YILMAZ
|TARIM GİRİŞİMCİSİ
|0
|MERSİN
|7
|NURSEN
|YÜCESOY TEMİZKAN
|AVUKAT - ARABULUCU
|0
|MERSİN
|8
|LEYLA
|SERİN KIRIK
|AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ
|0
|MERSİN
|9
|AHMET
|YORGUN
|SOSYAL HİZMETLER UZMANI - İŞ İNSANI
|0
|MERSİN
|10
|MEHMET GÜLTEKİN
|UĞUR
|İŞ İNSANI
|0
|MERSİN
|11
|ŞERİFE
|ARICI YILDIZ
|AVUKAT
|0
|MERSİN
|12
|GÜVEN
|KOCABIYIK
|VETERİNER HEKİM
|0
|MERSİN
|13
|NESLİHAN
|ÇELEBİ
|ESNAF - ÇIFÇTI
|0
|MUĞLA
|1
|CUMHUR
|UZUN
|AVUKAT ARABULUCU
|0
|MUĞLA
|2
|GİZEM
|ÖZCAN
|AVUKAT
|0
|MUĞLA
|3
|SÜREYYA
|ÖNEŞ DERİCİ
|KAMU EMEKLİ
|0
|MUĞLA
|4
|SELÇUK
|ÖZDAĞ
|AKADEMİSYEN
|0
|MUĞLA
|5
|MEHMET
|DEMİR
|İŞ İNSANI
|0
|MUĞLA
|6
|FATMA
|GEBEŞ ÇİMEN
|TURIZM, YAZAR
|0
|MUĞLA
|7
|SALİH NAZMİ
|BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|0
|NEVŞEHİR
|1
|FARUK
|SARIASLAN
|AVUKAT
|0
|NEVŞEHİR
|2
|MEHMET
|DEĞİRMENCİ
|EMEKLİ
|0
|NEVŞEHİR
|3
|EDA
|DOĞAN
|ÖĞRETMEN
|0
|NİĞDE
|1
|ÖMER FETHİ
|GÜRER
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|0
|NİĞDE
|2
|SEVGİ
|ÖZBEK
|DİŞ HEKİMİ
|0
|NİĞDE
|3
|OZAN
|SAKARYA
|BEYAZ YAKALI - MEPAŞ
|0
|ORDU
|1
|SEYİT
|TORUN
|İKTİSATÇI
|0
|ORDU
|2
|MUSTAFA
|ADIGÜZEL
|TIP DOKTORU
|0
|ORDU
|3
|AHMET
|TOKLUCUOĞLU
|HALKLA İLİŞKİLER
|0
|ORDU
|4
|CENGİZ
|OKUR
|EKONOMİST
|0
|ORDU
|5
|NİLGÜN
|YILMAZ
|TURİZM DANIŞMANI
|0
|ORDU
|6
|SABRİ SONER
|GÖRGÜLÜ
|EĞİTİM MÜFETTİŞİ
|0
|OSMANİYE
|1
|ASU
|KAYA
|TIP DOKTORU
|0
|OSMANİYE
|2
|ÜNAL
|KÖKSAL
|MALI MÜŞAVIR
|0
|OSMANİYE
|3
|MEHMET ORHUN
|DÖĞÜŞCÜ
|IŞ INSANI
|0
|OSMANİYE
|4
|RIZA
|TEKEREK
|AVUKAT
|0
|RİZE
|1
|TAHSİN
|OCAKLI
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|RİZE
|2
|KÖKSAL
|TOPTAN
|SERBEST
|0
|RİZE
|3
|MUHAMMET
|YILDIZ
|MOBİLYA VE DEKARASYON
|0
|SAKARYA
|1
|AYÇA
|TAŞKENT
|EMEKLI
|0
|SAKARYA
|2
|ECEVİT
|KELEŞ
|HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSİ
|0
|SAKARYA
|3
|KAMİL
|ÖZKAN
|S.M.M.M /BAĞIMSIZ DENETÇİ
|0
|SAKARYA
|4
|AZİZE
|ÇEROĞLU
|EMEKLİ
|0
|SAKARYA
|5
|EMEL
|AKÇİL
|İŞLETMECİ
|0
|SAKARYA
|6
|GÜNDÜZ KADİR
|GENÇCAN
|FİNANS
|0
|SAKARYA
|7
|ALİ FETHİ
|GÜRLER
|AVUKAT
|0
|SAKARYA
|8
|ÖZER
|ÖZÇINAR
|İŞ İNSANI ÇİFTÇİ
|0
|SAMSUN
|1
|MURAT
|ÇAN
|GENEL CERRAHI UZMANI
|0
|SAMSUN
|2
|MEHMET
|KARAMAN
|ÖĞRETMEN
|0
|SAMSUN
|3
|MUSTAFA
|YEŞİLYURT
|YÖNETİCİ
|0
|SAMSUN
|4
|NAZAN
|GÜNEYSU
|ECZACI
|0
|SAMSUN
|5
|MEHMET
|ÖZDAĞ
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|0
|SAMSUN
|6
|SUAT
|YILDIZ
|HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ
|0
|SAMSUN
|7
|NEŞE
|KANGÜLEÇ
|İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
|0
|SAMSUN
|8
|NİLSU İREM
|KOÇYİĞİT
|AVUKAT
|0
|SAMSUN
|9
|ÖZLER
|YILMAZ
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|0
|SİİRT
|1
|UMUT
|DAYANAN
|AVUKAT
|0
|SİİRT
|2
|DENİZ
|ACAR
|UZMAN DOKTOR
|0
|SİİRT
|3
|MEHMET ZAKİR
|KIZILAY
|VERİ GİRİŞ PERSONELİ
|0
|SİNOP
|1
|BARIŞ
|KARADENİZ
|EKONOMİST MALİ DANIŞMAN
|0
|SİNOP
|2
|ŞEVKET
|TERKAN
|TIP DOKTORU
|0
|SİVAS
|1
|ULAŞ
|KARASU
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|0
|SİVAS
|2
|SERDAR
|İNCE
|MİMAR
|0
|SİVAS
|3
|SERVECAN
|KAYA
|AVUKAT AKEDEMISYEN
|0
|SİVAS
|4
|LÜTFİ GÖRKEM
|MARŞAN
|İNŞAAT - İŞLETME
|0
|SİVAS
|5
|BAHATTİN
|YAVUZ
|AVUKAT
|0
|ŞANLIURFA
|1
|MAHMUT
|TANAL
|AVUKAT
|0
|ŞANLIURFA
|2
|MÜSLÜM CENGİZHAN
|AKALIN
|AVUKAT
|0
|ŞANLIURFA
|3
|AHMET
|TÜYSÜZ
|AVUKAT
|0
|ŞANLIURFA
|4
|ABDULLAH
|YEŞİL
|MALİ MÜŞAVİR
|0
|ŞANLIURFA
|5
|İBRAHİM
|DİREK
|İŞ İNSANI
|0
|ŞANLIURFA
|6
|SÜLEYMAN
|GÖK
|UZMAN HEKİM
|0
|ŞANLIURFA
|7
|ABDULLAH
|MELİK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|0
|ŞANLIURFA
|8
|ABDULLAH
|DİREK
|SERBEST ÖZEL
|0
|ŞANLIURFA
|9
|MÜSLÜM
|ŞİKAK
|TİCARET - ÇİFTÇİ
|0
|ŞANLIURFA
|10
|BERİVAN
|VEYSANOĞLU DÜŞME
|AVUKAT
|0
|ŞANLIURFA
|11
|ABDULKADİR
|ÇETİN
|SERBEST
|0
|ŞANLIURFA
|12
|VEHBİ
|VURAL
|EĞİTİM MÜFETTİŞİ
|0
|ŞANLIURFA
|13
|İSA
|EKİNCİ
|ÖĞRENCI
|0
|ŞANLIURFA
|14
|AZİZ
|BABACAN
|İŞ İNSANI
|0
|ŞIRNAK
|1
|NİZAR
|ÖKTEN
|ECZACI
|0
|ŞIRNAK
|2
|BOTAN
|CİZRELİ
|GAZETECİ
|0
|ŞIRNAK
|3
|ABDULLAH
|KAYA
|İŞ İNSANI
|0
|ŞIRNAK
|4
|AYŞE
|BİLİN
|HALKLA İLİŞKİLER, TANITIM
|0
|TEKİRDAĞ
|1
|FAİK
|ÖZTRAK
|EKONOMİST
|0
|TEKİRDAĞ
|2
|İLHAMİ ÖZCAN
|AYGUN
|DR. ZİRAAT MÜHENDİSİ
|0
|TEKİRDAĞ
|3
|CEM
|AVŞAR
|İŞLETME
|0
|TEKİRDAĞ
|4
|NURTEN
|YONTAR
|EMEKLİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
|0
|TEKİRDAĞ
|5
|MUSTAFA ÜLKEM
|URUK
|ÖĞRENCİ
|0
|TEKİRDAĞ
|6
|İSMAİL
|DOĞAROĞLU
|TIP DOKTORU
|0
|TEKİRDAĞ
|7
|SEMA
|KIRKOYUN KİNET
|İŞ KADINI - YÖNETİCİ
|0
|TEKİRDAĞ
|8
|İSMAİL
|ÇELEBİ
|SANAYİCİ
|0
|TOKAT
|1
|KADİM
|DURMAZ
|ÖĞRETMEN- SERBEST TİCARET
|0
|TOKAT
|2
|DURAN
|KUM
|İŞ İNSANI
|0
|TOKAT
|3
|AYHAN
|KARABEKİROĞLU
|YÖNETİCİ MEMUR
|0
|TOKAT
|4
|MEHMET ALİ
|KOCAOĞLU
|MEMUR - İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
|0
|TOKAT
|5
|CEM
|ÇITAK
|KAMU IŞÇISI
|0
|TRABZON
|1
|SİBEL
|SUİÇMEZ
|AVUKAT
|0
|TRABZON
|2
|AHMET
|KAYA
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|0
|TRABZON
|3
|MURAT
|ÖZÇİLİNGİR
|ESNAF (İŞ İNSANI)
|0
|TRABZON
|4
|MUSA
|HACIOĞLU
|ECZACI
|0
|TRABZON
|5
|İLKER
|AKINCI
|TARİHÇİ - TARİH ÖĞRETMENİ -İŞLETMECİ - ŞİŞRKET YÖNETİCİSİ
|0
|TRABZON
|6
|MUSTAFA ERDİ
|ÇAKIR
|EKONOMIST - DANIŞMAN
|0
|TUNCELİ
|1
|HÜSNİYE
|KARAKOYUN
|GAZETECİ
|0
|UŞAK
|1
|ALİ
|KARAOBA
|UZMAN TIP DOKTORU
|0
|UŞAK
|2
|İSMET
|AKIN
|İŞ İNSANI
|0
|UŞAK
|3
|SEVİNÇ
|YAZGAN
|ECZACI
|0
|VAN
|1
|SERACETTİN
|BEDİRHANOĞLU
|AVUKAT
|0
|VAN
|2
|ERCAN
|ÇİÇEK
|KAMU YÖNETİMİ
|0
|VAN
|3
|AZİZ
|ÖREK
|MÜHENDİS
|0
|VAN
|4
|MUHLİS
|ORHAN
|ÖĞRETMEN
|0
|VAN
|5
|MERAL
|AYHAN
|İŞLETME
|0
|VAN
|6
|NURTEN
|TAŞ
|SERBEST ÖZEL
|0
|VAN
|7
|SÜLEYMAN
|KUŞMAN
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|0
|VAN
|8
|MEHMET
|KAVAL
|ÖĞRETMEN
|0
|YALOVA
|1
|TAHSİN
|BECAN
|INŞAAT MÜHENDISI
|0
|YALOVA
|2
|MEHMET
|GÜREL
|ŞEHİR PLANCISI
|0
|YALOVA
|3
|YASEMİN
|FAZLACA
|SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR- İŞ KADINI
|0
|ZONGULDAK
|1
|DENİZ
|YAVUZYILMAZ
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|0
|ZONGULDAK
|2
|EYLEM ERTUĞ
|ERTUĞRUL
|TIP DOKTORU
|0
|ZONGULDAK
|3
|DOĞA
|ŞANLIOĞLU
|AVUKAT
|0
|ZONGULDAK
|4
|MERVE
|KIR
|AVUKAT
|0
|ZONGULDAK
|5
|CEMALETTİN
|SAĞTEKİN
|MADEN MÜHENDİSİ
|0