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CHP milletvekili aday listesi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:24
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CHP milletvekili aday listesi belli oldu

CHP milletvekili aday listesi belli oldu
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CHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28.dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin YSK'ya teslim ettiği aday listesi belli oldu. 

İşte il il aday listesi 

SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO		 ADI SOYADI MESLEĞİ SEÇİM ÇEVRESİ NO
ADANA 1 ORHAN SÜMER İŞ ADAMI 0
ADANA 2 MÜZEYYEN ŞEVKİN DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ 0
ADANA 3 BURHANETTİN BULUT ECZACI 0
ADANA 4 SADULLAH KISACIK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 0
ADANA 5 AYHAN BARUT ZİRAAT MÜHENDİSİ 0
ADANA 6 OSMAN BERKE DUVAN EKONOMİST - TİCARET UZMANI 0
ADANA 7 HÜSEYİN KESER EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI 0
ADANA 8 ERKAN KARAKAYA MİMAR 0
ADANA 9 ORHAN TOKLU AVUKAT 0
ADANA 10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ AVUKAT 0
ADANA 11 AHMET KORKMAZ İŞ İNSANI 0
ADANA 12 SERCAN POLAT AVUKAT 0
ADANA 13 SEYFETTİN CAN İŞ İNSANI 0
ADANA 14 EBRU YILMAZ UZMAN MİKROBİYOLOG 0
ADANA 15 ELİFE MÜFTÜOĞLU ÖĞRETMEN 0
ADIYAMAN 1 ABDURRAHMAN TUTDERE AVUKAT 0
ADIYAMAN 2 KENAN DOĞAN İŞLETME 0
ADIYAMAN 3 ADNAN AĞIR EKONOMİST 0
ADIYAMAN 4 ÖMER TURAN ÖĞRETMEN 0
ADIYAMAN 5 SONGÜL VARKİ YILDIRIM AVUKAT 0
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL AVUKAT 0
AFYONKARAHİSAR 2 FATİH AYDIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 0
AFYONKARAHİSAR 3 ABİDİN YAĞCI İŞ İNSANI 0
AFYONKARAHİSAR 4 ALİ ARIKAN AVUKAT 0
AFYONKARAHİSAR 5 İBRAHİM KADIOĞLU İŞ ADAMI 0
AFYONKARAHİSAR 6 ANIL HALİS AKAR YÜKSEK MİMAR, BÜROKRAT 0
AĞRI 1 İBRAHİM VAROL İŞ İNSANI 0
AĞRI 2 ABDURRAHMAN POLAT IŞ INSANI 0
AĞRI 3 ERTUĞRUL ERYILMAZ İŞ İNSANI 0
AĞRI 4 ZEKİYE ALTAY HEMŞİRE 0
AMASYA 1 REŞAT KARAGÖZ TİCARET 0
AMASYA 2 ARİF YILMAZ İŞ İNSANI 0
AMASYA 3 ZEYNEP ATEŞ EMEKLİ 0
ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER ECZACI 1
ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ 1
ANKARA-1 3 OKAN KONURALP SOSYOLOG - GAZETECİ 1
ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN AVUKAT 1
ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI DİŞ HEKİMİ 1
ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER EMEKLİ 1
ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR AVUKAT 1
ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT AVUKAT 1
ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ İŞ KADINI 1
ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ PROJE YÖNETİCİSİ 1
ANKARA-1 11 HÜSEYİN CAN GÜNER AVUKAT 1
ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK İŞ İNSANI 1
ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN ÖĞRETIM ÜYESI 1
ANKARA-2 1 MURAT EMİR TIP DOKTORU - HUKUKÇU 2
ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN AVUKAT 2
ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER EKONOMİST 2
ANKARA-2 4 İREM YAMAN ÖĞRETMEN - SPORCU 2
ANKARA-2 5 ORKUN KANBER SERBEST 2
ANKARA-2 6 ALİRIZA ERBAY TIP DOKTORU - KARDİYOLOJİ VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI 2
ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI 2
ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN İŞ İNSANI 2
ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ 2
ANKARA-2 10 EROL TOSUN EMEKLİ İŞ İNSANI 2
ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ 2
ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL TIP DOKTORU 3
ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN AVUKAT 3
ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN ÖĞRETMEN 3
ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI 3
ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY ÖĞRETİM ÜYESİ 3
ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK İŞ İNSANI / SANAYİCİ 3
ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL GAZETECI AVUKAT 3
ANKARA-3 8 MEMET YULA İŞLETME 3
ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI 3
ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ İŞ İNSANI 3
ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRA KARACA ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN 3
ANKARA-3 12 HASAN CEM YILMAZ AVUKAT 3
ANTALYA 1 SURURİ ÇORABATIR TURİZM 0
ANTALYA 2 CAVİT ARI AVUKAT 0
ANTALYA 3 ALİYE COŞAR AVUKAT 0
ANTALYA 4 SERAP YAZICI ÖZBUDUN AKADEMİSYEN 0
ANTALYA 5 ŞERAFETTİN KILIÇ SERBEST 0
ANTALYA 6 MUSTAFA ERDEM MALİ MÜŞAVİR 0
ANTALYA 7 MURAT ÖZÇELİK DİŞ HEKİMİ 0
ANTALYA 8 HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR MİMAR - İŞ İNSANI 0
ANTALYA 9 NİLÜFER DEVECİ MÜTEAHHİT 0
ANTALYA 10 VAHAP TUNCER ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 0
ANTALYA 11 SİBEL GEZEN YÖNETİCİ 0
ANTALYA 12 RAMİZ ATAHAN HUKUK 0
ANTALYA 13 EMRAH YURTLAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ 0
ANTALYA 14 ZELİHA MİLLİ AVUKAT 0
ANTALYA 15 HATİCE KÜBRA TURAN AVUKAT 0
ANTALYA 16 MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL AVUKAT 0
ANTALYA 17 MEHMET GÖK EMEKLİ 0
ARDAHAN 1 ÖZGÜR ERDEM İNCESU EKONOMİST 0
ARDAHAN 2 ÖZEL ÖZEN ÖĞRETMEN 0
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN AVUKAT 0
ARTVİN 2 OĞUZ KURDOĞLU ORMAN YÜKSEK MÜHENDISI, ÖĞRETIM ÜYESI 0
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN HUKUK 0
AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ TURİZMCİ 0
AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL AVUKAT 0
AYDIN 4 EVRİM KARAKOZ AVUKAT 0
AYDIN 5 NİLÜFER ÜNÜVAR OPTİSYEN- İŞLETMECİ 0
AYDIN 6 GAMZE YOLCU METİN DİŞ HEKİMİ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ 0
AYDIN 7 ZİYA YILMAZ VETERİNER HEKİM 0
AYDIN 8 NEBAHAT OSKAY ÜRÜN AVUKAT 0
BALIKESİR 1 ENSAR AYTEKİN MALI MÜŞAVIR 0
BALIKESİR 2 SERKAN SARI ECZACI 0
BALIKESİR 3 BURAK DALGIN MAKİNA MÜHENDİSİ 0
BALIKESİR 4 SEVAL BOZKURT ECZACI 0
BALIKESİR 5 SELİM PANÇ UZ.DR.KARDİYOLOG 0
BALIKESİR 6 FATMA SALI KARABACAKOĞLU EĞİTİMCİ - SOSYOLOG 0
BALIKESİR 7 DİLEK YALÇIN İŞLETMECİ 0
BALIKESİR 8 GÜLİZAR YILDIZ AVUKAT 0
BALIKESİR 9 MUHARREM KOÇ ESNAF 0
BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU AVUKAT 0
BARTIN 2 CEYDA SARGIN AVUKAT 0
BATMAN 1 HÜSEYİN YAŞAR TURIZM 0
BATMAN 2 DİCLE ARSLAN AVUKAT 0
BATMAN 3 ORHAN EKMEN İŞ İNSANI 0
BATMAN 4 ABDULLAH POLAT KAMU YÖNETİMİ 0
BATMAN 5 MENDUH ATAK TEKNİKER 0
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN İŞ ADAMI 0
BİLECİK 2 VEDAT KAZICI KAMU GÖREVLİSİ 0
BİNGÖL 1 SERDAR ATALAY MİMAR 0
BİNGÖL 2 MEHMET CANLI İŞÇİ 0
BİNGÖL 3 İLHAMİ GELEN ÖĞRETMEN 0
BOLU 1 TÜRKER ATEŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
BOLU 2 MEHMET BURAK COP AKADEMİSYEN (DOÇ.DR.) 0
BOLU 3 ZUHAL IŞIN EMEKLİ 0
BURDUR 1 İZZET AKBULUT MALİ MÜŞAVİR 0
BURDUR 2 HÜLYA GÜMÜŞ ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ) 0
BURDUR 3 SÜLEYMAN ERMAN SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR 0
BURSA-1 1 KAYIHAN PALA TIP DOKTORU, ÖĞRETIM ÜYESI 1
BURSA-1 2 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU AVUKAT 1
BURSA-1 3 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ 1
BURSA-1 4 İSMET KARACA TURİZM İŞLETME 1
BURSA-1 5 JÜLİDE AKKÖPRÜ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 1
BURSA-1 6 ALPASLAN YILDIZ İŞ İNSANI 1
BURSA-1 7 ENGİN TAMER DEDE ÖĞRETMEN 1
BURSA-1 8 SERKAN ÖZTÜRK AÇIKHAVA REKLAM - İŞ İNSANI 1
BURSA-1 9 ÖZGÜR YILDIZ AVUKAT 1
BURSA-1 10 CANAN AKIN ERDEM MUHTAR 1
BURSA-2 1 HASAN ÖZTÜRK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 2
BURSA-2 2 CEMALETTİN KANİ TORUN TIP DOKTORU 2
BURSA-2 3 ORHAN SARIBAL ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ 2
BURSA-2 4 ERKAN DÖNMEZ İŞ İNSANI 2
BURSA-2 5 ŞAHİN SEVİNÇ TURİZM 2
BURSA-2 6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER ECZACI 2
BURSA-2 7 ENDER TEKE ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI 2
BURSA-2 8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR MALİ MÜŞAVİR 2
BURSA-2 9 MEHMET ÖNDER MUTLU AVUKAT 2
BURSA-2 10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA ZİRAAT MÜHENDİSİ 2
ÇANAKKALE 1 İSMET GÜNEŞHAN İŞ İNSANI 0
ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN MALİ MÜŞAVİR İŞ İNSANI 0
ÇANAKKALE 3 YEŞİM KARADAĞ EKONOMİST 0
ÇANAKKALE 4 TUĞBERK GÜZEL OTELCİLİK 0
ÇORUM 1 MEHMET TAHTASIZ İŞ İNSANI 0
ÇORUM 2 BEKİR ÖZSAÇMACI TEKNİSYEN 0
ÇORUM 3 BURÇİN SOLMAZ POLAT AVUKAT ARABULUCU 0
ÇORUM 4 SEYİT AHMET GÜHER TEKNİSYEN 0
DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA AVUKAT 0
DENİZLİ 2 ŞEREF ARPACI TEKSTİL 0
DENİZLİ 3 SEMA SİLKİN ÜN AKADEMİSYEN 0
DENİZLİ 4 ADİL DEMİR AVUKAT 0
DENİZLİ 5 SEDAT DEMİRCİ SOSYOLOG 0
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN EĞİTİMCİ - İŞ İNSANI 0
DENİZLİ 7 AYŞE HAZER VETERİNE HEKİM 0
DİYARBAKIR 1 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU AVUKAT 0
DİYARBAKIR 2 ALİ İHSAN MERDANOĞLU YEREL YÖNETİMLER 0
DİYARBAKIR 3 ABDURRAHMAN ERGİN İNŞAAT HÜHENDİSİ 0
DİYARBAKIR 4 CEVDET NASIRANLI AVUKAT - İŞ İNSANI 0
DİYARBAKIR 5 İSMAİL AKYIL TEKSTİLCİ 0
DİYARBAKIR 6 GÖNÜL ÖZEL HEMŞİRE 0
DİYARBAKIR 7 LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL IŞLETMECI - SOSYAL HIZMET UZMANI 0
DİYARBAKIR 8 ESRA ARSLAN IŞ INSANI 0
DİYARBAKIR 9 MAHİR YILMAZ LOJISTIK 0
DİYARBAKIR 10 MEHMET ALİ ÖZMEN AVUKAT 0
DİYARBAKIR 11 ZEYNEP DENİZ ERK ÇALIŞMA EKONOMİSİ 0
DİYARBAKIR 12 ÖZLEM KAYA İŞ İNSANI 0
DÜZCE 1 TALİH ÖZCAN DIŞ TİCARET ŞİRKET SAHİBİ 0
DÜZCE 2 HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ SERBEST ÖZEL 0
DÜZCE 3 JALE UZUNHASAN KAMU EMEKLİSİ 0
EDİRNE 1 EDİZ ÜN ZİRAAT MÜHENDİSİ 0
EDİRNE 2 AHMET BARAN YAZGAN İŞ İNSANI - İÇ MİMAR 0
EDİRNE 3 UFUK KANIŞKAN AVUKAT 0
EDİRNE 4 AHMET ERKEN ÇİFTÇİ - YÖNETİCİ 0
ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL İŞ İNSANI 0
ELAZIĞ 2 ABDULLAH AKIN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 0
ELAZIĞ 3 AHMET YILDIZ ECZACI 0
ELAZIĞ 4 ALIM ÖZDEMİR AVUKAT 0
ELAZIĞ 5 AZAT ALINAK DOKTOR 0
ERZİNCAN 1 MUSTAFA SARIGÜL İŞ İNSANI 0
ERZİNCAN 2 UFUK AKTAŞ TIP DOKTORU 0
ERZURUM 1 AYHAN KOÇ DOKTOR 0
ERZURUM 2 MURAT OZAN SPOR BİLİMLERİ 0
ERZURUM 3 CELAL ZUNGULDAK AVUKAT 0
ERZURUM 4 SERHAT CAN İŞ İNSANI 0
ERZURUM 5 ERDİNÇ OKANLI AVUKAT 0
ERZURUM 6 İSLAM TEKMANLI İŞ İNSANI 0
ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER GAZETECI 0
ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ İLETİŞİM BİLİMCİ 0
ESKİŞEHİR 3 İBRAHİM ARSLAN EMEKLI 0
ESKİŞEHİR 4 ABDÜLKADİR ADAR TİCARET VE ZİRAAT 0
ESKİŞEHİR 5 İPEK ÇELİK ECZACI 0
ESKİŞEHİR 6 AYSU BAHAR GÜRLEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ (HUKUK) 0
GAZİANTEP 1 HASAN ÖZTÜRKMEN AVUKAT 0
GAZİANTEP 2 MELİH MERİÇ İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
GAZİANTEP 3 ERTUĞRUL KAYA AVUKAT 0
GAZİANTEP 4 REİS REİSOĞLU İŞ İNSANI 0
GAZİANTEP 5 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ AVUKAT 0
GAZİANTEP 6 ERDAL GEÇİT AVUKAT 0
GAZİANTEP 7 SELİM KARAHAN AVUKAT 0
GAZİANTEP 8 MÜSLÜM ŞAHİNSOY HUKUK ÖĞRENCİSİ 0
GAZİANTEP 9 HASAN GÜR AVUKAT 0
GAZİANTEP 10 MEHMET İSLAM ARKEOLOĞ 0
GAZİANTEP 11 AHMET İDRİS İNAL İŞ ADAMI 0
GAZİANTEP 12 FATMA MÜGE DÜŞÜN AVUKAT 0
GAZİANTEP 13 GÖKHAN ÇELİKTÜRK İNŞAAT MÜHENDİŞSİ 0
GAZİANTEP 14 VİJDAN AKTAŞ YÜKSEK MIMAR 0
GİRESUN 1 ELVAN IŞIK GEZMİŞ ECZACI  SOSYOLOG 0
GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR ELEKTRİK MÜHENDİSİ 0
GİRESUN 3 FİKRİ BİLGE JEOFIZIK MÜHENDISI 0
GİRESUN 4 HAKAN ADANIR SOSYAL GİRİŞİMCİ 0
HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR İŞ ADAMI 0
HAKKARİ 2 ADNAN HATİPOĞLU EKONOMİST 0
HAKKARİ 3 SABIR DİRİ TİCARET 0
HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR YÜKSEK MAKINA MÜHENDISI 0
HATAY 2 NERMİN YILDIRIM KARA MALİ MÜŞAVİR 0
HATAY 3 SERVET MULLAOĞLU AVUKAT 0
HATAY 4 NECMETTİN ÇALIŞKAN İLAHİYATÇI 0
HATAY 5 HİKMET HATUNOĞLU ÇIFTÇI, IŞ INSANI 0
HATAY 6 RAHMİ VARDİ İŞ İNSANI 0
HATAY 7 GÖKHAN ÖZER ÇİTÇİ 0
HATAY 8 BEKİR ATAHAN AVUKAT 0
HATAY 9 CEMİYET KIŞLIOĞLU SERBEST 0
HATAY 10 TAMER APİŞ NAKLİYE 0
HATAY 11 FİLİZ HAKSÖZ AVUKAT 0
IĞDIR 1 YUSUF ASLAN AVUKAT 0
IĞDIR 2 İSMAİL SARIBOĞA TIP DOKTORU 0
ISPARTA 1 HİKMET YALIM HALICI EKONOMİST 0
ISPARTA 2 MEHMET TAMER CANTEKİN MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ 0
ISPARTA 3 HÜSEYİN YILDIZHAN ŞEHİR BE BÖLGE PLANLAMASI 0
ISPARTA 4 HATİCE YILDIZ DİYETİSYEN 0
İSTANBUL-1 1 OĞUZ KAAN SALICI SİYASET BİLİMCİ 1
İSTANBUL-1 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ 1
İSTANBUL-1 3 FETHİ AÇIKEL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN 1
İSTANBUL-1 4 GÖKHAN GÜNAYDIN AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI 1
İSTANBUL-1 5 BİROL AYDIN İLAHİYATCI 1
İSTANBUL-1 6 AHMET ERSAGUN YÜCEL REKLAM PAZARLAMA 1
İSTANBUL-1 7 ELİF ESEN SOSYAL BİLİMCİ 1
İSTANBUL-1 8 HASAN KARAL İSLAM BİLİMLERİ 1
İSTANBUL-1 9 CEMAL ENGİNYURT İKTİSATÇI 1
İSTANBUL-1 10 SELİM TEMURCİ İŞLETME YÖNETİCİSİ 1
İSTANBUL-1 11 ALİ GÖKÇEK MAKİNA MÜHENDİSİ 1
İSTANBUL-1 12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ PSİKOLOG 1
İSTANBUL-1 13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU TIP DOKTORU 1
İSTANBUL-1 14 SEVGİ KILIÇ AVUKAT 1
İSTANBUL-1 15 OLGUN ÇELİK SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR - YÖNETİCİ 1
İSTANBUL-1 16 DOĞAN ÇAKMAK JEOLOJİ MÜHENDİSİ 1
İSTANBUL-1 17 KENAN OTLU İŞLETME - ÇİFTÇİ 1
İSTANBUL-1 18 EFENDİ ARGUNŞAH EMEKLİ 1
İSTANBUL-1 19 MURAT KANTEKİN KAMU YÖNETICISI 1
İSTANBUL-1 20 AYSEMİN GÜLMEZ AVUKAT 1
İSTANBUL-1 21 AHMET CAN YILMAZ İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ 1
İSTANBUL-1 22 EBRU ZOR AVUKAT 1
İSTANBUL-1 23 ERDOĞAN ERDEN ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.) 1
İSTANBUL-1 24 FÜSUN SÖKMEZ EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR 1
İSTANBUL-1 25 NEJLA ERDEM EMEKLI TARIH ÖĞRETMENI 1
İSTANBUL-1 26 BÜLENT KULKULOĞLU EKONOMİST, BANKACI 1
İSTANBUL-1 27 GÜLLÜ SARAN BİOLOG 1
İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO EMEKLİ 1
İSTANBUL-1 29 NEJDET AY İŞ İNSANI 1
İSTANBUL-1 30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK EMEKLI BANKACI 1
İSTANBUL-1 31 HAKAN BEKAR HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ 1
İSTANBUL-1 32 DURSUN CAN KIRTORUN AVUKAT 1
İSTANBUL-1 33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU MAKINA MÜHENDISI ENDÜSTRI MÜHENDISI 1
İSTANBUL-1 34 HALE DİLEK TOSUN HUKUKÇU 1
İSTANBUL-1 35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ SANAYICI 1
İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN BÜYÜK ELÇİ 2
İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE ÖĞRETİM ÜYESİ 2
İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK MİMAR 2
İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU GAZETECİ - EKONOMİST 2
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA SERBEST ÖZEL 2
İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ MEDYA YÖNETİCİSİ 2
İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN AVUKAT 2
İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU SERBEST ÖZEL 2
İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS AVUKAT 2
İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM DİN GÖREVLİSİ 2
İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN 2
İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU- ARAŞTIRMACI- YAZAR 2
İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ 2
İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ YÜKSEL İŞ İNSANI 2
İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN TİCARET İŞ ADAMI 2
İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS YÖNETMEN, AKTIVIST 2
İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU 2
İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ IŞLETME YÖNETIMI  IŞLETMECI 2
İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL AVUKAT 2
İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY İŞLETMECİ 2
İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER AVUKAT 2
İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI FİNANS UZMANI 2
İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ 2
İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ AVUKAT 2
İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU AVUKAT İŞ İNSANI 2
İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN AVUKAT 2
İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU DOKTOR 2
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY EĞİTİM YÖNETİCİSİ - ÖĞRETMEN 3
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK MİLLETVEKİLİ 3
İSTANBUL-3 3 TÜRKAN ELÇİ AVUKAT 3
İSTANBUL-3 4 İLHAN KESİCİ ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ 3
İSTANBUL-3 5 ZEYNEL EMRE AVUKAT 3
İSTANBUL-3 6 MUSTAFA YENEROĞLU AVUKAT 3
İSTANBUL-3 7 BÜLENT KAYA AVUKAT 3
İSTANBUL-3 8 DOĞAN DEMİR İŞ İNSANI 3
İSTANBUL-3 9 ÖZGÜR KARABAT MALİ MÜŞAVİR 3
İSTANBUL-3 10 MEDENİ YILMAZ TIP DOKTORU 3
İSTANBUL-3 11 TURAN TAŞKIN ÖZER AVUKAT 3
İSTANBUL-3 12 DORUK BULUT ÇİFTÇİ YÖNETİCİ 3
İSTANBUL-3 13 OĞUZ KEMAL YAKAR SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ 3
İSTANBUL-3 14 TURGAY ÖZCAN MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ 3
İSTANBUL-3 15 FEVZİ DONAT YATIRIM UZMANI 3
İSTANBUL-3 16 UTKU CANER ÇAYKARA MAKİNA MÜHENDİSİ 3
İSTANBUL-3 17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK ZİRAATÇİ 3
İSTANBUL-3 18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ SANAYİCİ 3
İSTANBUL-3 19 RECEP KARAKOÇ İŞVEREN 3
İSTANBUL-3 20 BURAK YILDIRIM DIŞ TİCARET DANIŞMANI 3
İSTANBUL-3 21 EDA KURT AVUKAT 3
İSTANBUL-3 22 KAZIM ÖZEREN IŞ ADAMI 3
İSTANBUL-3 23 MARGARİT DİKME İŞ İNSANI - EMEKLİ 3
İSTANBUL-3 24 MEHTAP ALBAYRAK İNŞAAT MÜHENDİSİ 3
İSTANBUL-3 25 NAZLI AKYÜZ AKADEMİSYEN 3
İSTANBUL-3 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU AVUKAT 3
İSTANBUL-3 27 SİNAN KARAHAN GAZETECİ  BELGESEL YÖNETMENİ 3
İSTANBUL-3 28 SİNEM ÖZCAN DEVLET MEMURU 3
İSTANBUL-3 29 SÜLEYMAN ŞAFAK SANAYİ ESNAF 3
İSTANBUL-3 30 CEMAL DOĞAN İNŞAAT 3
İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK AVUKAT 3
İSTANBUL-3 32 TURGUT KOÇ SERBEST 3
İSTANBUL-3 33 SERVER GÖKMEN SERBEST MUHASEBECİ 3
İSTANBUL-3 34 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ AVUKAT / ARABULUCU 3
İSTANBUL-3 35 NEŞE KIYIK ECZACI 3
İSTANBUL-3 36 YAREN KARACA UZMAN PSİKOLOG 3
İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1
İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN GAZETECİ 1
İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ AVUKAT 1
İZMİR-1 4 MURAT BAKAN AVUKAT 1
İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1
İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1
İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ SANAYİCİ - İŞ İNSANI 1
İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI 1
İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK 1
İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY EKONOMİST - YAZAR 1
İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ 1
İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY ENDÜSTRIYEL TASARIMCI HALKLA ILI,ŞKILER 1
İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT İŞ İNSANI 1
İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ SERBEST AVUKAT 1
İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN AKADEMISYEN 2
İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU MALİ MÜŞAVİR 2
İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İKTİSATCI PLANCI 2
İZMİR-2 4 MAHİR POLAT GÜMRÜK MÜŞAVİRİ 2
İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2
İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL AVUKAT 2
İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ MALİ MÜŞAVİR 2
İZMİR-2 8 HACER FOGGO GAZETECI 2
İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN AVUKAT ARABULUCU 2
İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ IŞ ADAMI - SANAYICI 2
İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ 2
İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER EMEKLİ BÜROKRAT 2
İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI BIYOLOG 2
İZMİR-2 14 BURAK KOTAN AVUKAT 2
KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ GAZETESİ 0
KAHRAMANMARAŞ 2 İRFAN KARATUTLU TIP DOKTORU 0
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET BAĞLAR ÖĞRETMEN 0
KAHRAMANMARAŞ 4 EJDER KAYGUSUZ KİMYAGER 0
KAHRAMANMARAŞ 5 NAİLE İŞLEK SERBEST 0
KAHRAMANMARAŞ 6 TUFAN YANAR IŞ INSANI 0
KAHRAMANMARAŞ 7 AZİZ CEM GÜNER ÖĞRENCI 0
KAHRAMANMARAŞ 8 ÇAĞATAY ATASAY POLIS 0
KARABÜK 1 CEVDET AKAY İŞ ADAMI YÖNETİCİ 0
KARABÜK 2 ABDULLAH ÇAKIR EMEKLİ ELEKTRİK TEKNİKERİ 0
KARABÜK 3 BAYRAM KARADAĞ AĞIR SANAYİİ İŞÇİSİ 0
KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER AVUKAT 0
KARAMAN 2 YUSUF BAŞTUĞ ÇİFTÇİ 0
KARAMAN 3 HASAN EHLİZ ESNAF, EMEKLİ 0
KARS 1 İNAN AKGÜN ALP AVUKAT 0
KARS 2 ONUR ULUDAŞDEMİR ELEKTRIK MÜHENDISI, SIYASET BILIMCI 0
KARS 3 EVREN YERDELEN MAKİNE MÜHENDİSİ 0
KASTAMONU 1 HASAN BALTACI HARİTA MÜHENDİSİ 0
KASTAMONU 2 KADİR YALÇIN TARIM 0
KASTAMONU 3 ZİVER KAPLAN EMEKLİ 0
KAYSERİ 1 AŞKIN GENÇ EKONOMİST  İŞ İNSANI 0
KAYSERİ 2 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
KAYSERİ 3 BURHAN BAHADIR ÖZSOY SAĞLIK TURİZİMİ 0
KAYSERİ 4 ZÜLKÜF ARSLAN AVUKAT 0
KAYSERİ 5 ÜMİT ÖZER JEOLOJI MÜHENDISI 0
KAYSERİ 6 ÖZGEN AYDINCAK DOKTOR (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 0
KAYSERİ 7 ALİ ÇETİNKAYA UZMAN DOKTOR (DOÇENT) 0
KAYSERİ 8 ONUR SERGEN DOĞAN SİYASET BİLİMCİ 0
KAYSERİ 9 İBRAHİM KAAN AVUKAT 0
KAYSERİ 10 NİYAZİ ÜNALMIŞ AVUKAT 0
KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL AVUKAT 0
KIRIKKALE 2 ÖMER ELDEMİR MİMAR 0
KIRIKKALE 3 ÜMİT DUMAN VETERİNER HEKİM 0
KIRKLARELİ 1 VECDİ GÜNDOĞDU ESNAF 0
KIRKLARELİ 2 FAHRİ ÖZKAN SERBEST MESLEK 0
KIRKLARELİ 3 HATİCE GÜL BİNGÖL AKADEMISYEN 0
KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN TIP DOKTORU 0
KIRŞEHİR 2 ŞEREF BARAN GENÇ ECZACI 0
KİLİS 1 MEHMET AKİF PERKER İŞ İNSANI 0
KİLİS 2 HURŞİT ÇETİN GAZETECİ 0
KOCAELİ 1 MÜHİP KANKO TIP DOKTORU 0
KOCAELİ 2 HARUN ÖZGÜR YILDIZLI PEYZAJ MIMAR VE KENTSEL TASARIM 0
KOCAELİ 3 HASAN BİTMEZ İLAHİYATÇI 0
KOCAELİ 4 NAİL ÇİLER IŞ INSANI 0
KOCAELİ 5 SERAP ÇAKIR GAZETECİ 0
KOCAELİ 6 TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞVİR 0
KOCAELİ 7 CUMA KARAVAR İŞ İNSANI 0
KOCAELİ 8 CANER ARDUÇ GRAFİK TASARIM 0
KOCAELİ 9 MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA İKTİSAT İŞ İNSANI 0
KOCAELİ 10 SELMAN KÖSALI SERBEST 0
KOCAELİ 11 HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ 0
KOCAELİ 12 BELKIZA İLTER SIYASETBILIMCI 0
KOCAELİ 13 İSMET İŞERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR 0
KOCAELİ 14 BERNA ÇETİN AVUKAT 0
KONYA 1 BARIŞ BEKTAŞ AVUKAT 0
KONYA 2 HASAN EKİCİ MALİ MÜŞAVİR 0
KONYA 3 GENÇOSMAN KİLLİK AVUKAT 0
KONYA 4 ÖMER ÜNAL EKONOMİST 0
KONYA 5 HALİL ERCAN TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMEN - MAKİNA MÜHENDİSİ 0
KONYA 6 KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU TARIM VE HAYVANCILIK 0
KONYA 7 GALİP POLAT EMEKLI 0
KONYA 8 AYŞE ALKIM GÖKÇE HUKUK ÖĞRENCİSİ 0
KONYA 9 MÜRSEL AYRANCI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 0
KONYA 10 EZGİ BİLGE ARSLAN İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
KONYA 11 ŞERİFE TUNÇ EMEKLİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ 0
KONYA 12 MEHMET PİRZADE HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ 0
KONYA 13 DURSUN KAPLAN MİMAR 0
KONYA 14 RIDVAN ŞENYURT ECZACI 0
KONYA 15 TEVFİK FİKRET İVGEN AVUKAT 0
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP DOKTOR 0
KÜTAHYA 2 AHMET SUNAR SERAMİK MÜHENDİSİ 0
KÜTAHYA 3 GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN IŞ INSANI 0
KÜTAHYA 4 HAŞİM ERTEKİN SERBEST MESLEK 0
KÜTAHYA 5 KEREM ERKUL VETERİNER HEKİM 0
MALATYA 1 VELİ AĞBABA İŞ İNSANI 0
MALATYA 2 ENVER KİRAZ İŞLETMECİ 0
MALATYA 3 BATTAL KANBAY MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 0
MALATYA 4 ALİ İMRAN MARASALI ULUSLARARASI TİCARET UZMANI  VETERİNER 0
MALATYA 5 YUSUF KURŞUN ÖĞRETMEN 0
MALATYA 6 OKAY DEMİRHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL ECZACI 0
MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU İSTATİSTİKÇİ - TARIM VE SİGORTA SEKTÖRÜ 0
MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN SERBEST 0
MANİSA 4 SELMA ALİYE KAVAF TARİHÇİ 0
MANİSA 5 MUSA SEMİH BALABAN IŞ INSANI  ÖĞRETMEN 0
MANİSA 6 NEŞE ZENGİN TIP DOKTORU - ÇİFTÇİ 0
MANİSA 7 AYSUN HELVACIOĞLU BELEDIYE PERSONELI 0
MANİSA 8 SEÇİL EGE DEĞERLİ AVUKAT 0
MANİSA 9 ŞERİF AKMEŞE ÖĞRETMEN - İŞ İNSANI 0
MANİSA 10 İLKSEN ÖZALPER MEDAIKLA DELEGE 0
MARDİN 1 MEHMET SAİT ÇELEBİ AVUKAT 0
MARDİN 2 ŞÜKRÜ KARABOĞA SANAY,ICI 0
MARDİN 3 NURETTİN KILIÇ AVUKAT 0
MARDİN 4 İBRAHİM TAŞDELEN İŞ ADAMI 0
MARDİN 5 NİLGÜN BAYRAKTAR ÖĞRETIM ÜYESI 0
MARDİN 6 ÖMER DURAK TURİZM 0
MERSİN 1 ALİ MAHİR BAŞARIR AVUKAT 0
MERSİN 2 GÜLCAN KIŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
MERSİN 3 MEHMET EMİN EKMEN AVUKAT 0
MERSİN 4 TALAT DİNÇER SERBEST 0
MERSİN 5 HASAN UFUK ÇAKIR TÜCCAR ÇİFTÇİ 0
MERSİN 6 EMRE YILMAZ TARIM GİRİŞİMCİSİ 0
MERSİN 7 NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN AVUKAT - ARABULUCU 0
MERSİN 8 LEYLA SERİN KIRIK AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ 0
MERSİN 9 AHMET YORGUN SOSYAL HİZMETLER UZMANI - İŞ İNSANI 0
MERSİN 10 MEHMET GÜLTEKİN UĞUR İŞ İNSANI 0
MERSİN 11 ŞERİFE ARICI YILDIZ AVUKAT 0
MERSİN 12 GÜVEN KOCABIYIK VETERİNER HEKİM 0
MERSİN 13 NESLİHAN ÇELEBİ ESNAF - ÇIFÇTI 0
MUĞLA 1 CUMHUR UZUN AVUKAT ARABULUCU 0
MUĞLA 2 GİZEM ÖZCAN AVUKAT 0
MUĞLA 3 SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ KAMU EMEKLİ 0
MUĞLA 4 SELÇUK ÖZDAĞ AKADEMİSYEN 0
MUĞLA 5 MEHMET DEMİR İŞ İNSANI 0
MUĞLA 6 FATMA GEBEŞ ÇİMEN TURIZM, YAZAR 0
MUĞLA 7 SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ 0
NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN AVUKAT 0
NEVŞEHİR 2 MEHMET DEĞİRMENCİ EMEKLİ 0
NEVŞEHİR 3 EDA DOĞAN ÖĞRETMEN 0
NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 0
NİĞDE 2 SEVGİ ÖZBEK DİŞ HEKİMİ 0
NİĞDE 3 OZAN SAKARYA BEYAZ YAKALI - MEPAŞ 0
ORDU 1 SEYİT TORUN İKTİSATÇI 0
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL TIP DOKTORU 0
ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER 0
ORDU 4 CENGİZ OKUR EKONOMİST 0
ORDU 5 NİLGÜN YILMAZ TURİZM DANIŞMANI 0
ORDU 6 SABRİ SONER GÖRGÜLÜ EĞİTİM MÜFETTİŞİ 0
OSMANİYE 1 ASU KAYA TIP DOKTORU 0
OSMANİYE 2 ÜNAL KÖKSAL MALI MÜŞAVIR 0
OSMANİYE 3 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ IŞ INSANI 0
OSMANİYE 4 RIZA TEKEREK AVUKAT 0
RİZE 1 TAHSİN OCAKLI İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
RİZE 2 KÖKSAL TOPTAN SERBEST 0
RİZE 3 MUHAMMET YILDIZ MOBİLYA VE DEKARASYON 0
SAKARYA 1 AYÇA TAŞKENT EMEKLI 0
SAKARYA 2 ECEVİT KELEŞ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSİ 0
SAKARYA 3 KAMİL ÖZKAN S.M.M.M /BAĞIMSIZ DENETÇİ 0
SAKARYA 4 AZİZE ÇEROĞLU EMEKLİ 0
SAKARYA 5 EMEL AKÇİL İŞLETMECİ 0
SAKARYA 6 GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN FİNANS 0
SAKARYA 7 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT 0
SAKARYA 8 ÖZER ÖZÇINAR İŞ İNSANI ÇİFTÇİ 0
SAMSUN 1 MURAT ÇAN GENEL CERRAHI UZMANI 0
SAMSUN 2 MEHMET KARAMAN ÖĞRETMEN 0
SAMSUN 3 MUSTAFA YEŞİLYURT YÖNETİCİ 0
SAMSUN 4 NAZAN GÜNEYSU ECZACI 0
SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 0
SAMSUN 6 SUAT YILDIZ HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ 0
SAMSUN 7 NEŞE KANGÜLEÇ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 0
SAMSUN 8 NİLSU İREM KOÇYİĞİT AVUKAT 0
SAMSUN 9 ÖZLER YILMAZ JEOLOJİ MÜHENDİSİ 0
SİİRT 1 UMUT DAYANAN AVUKAT 0
SİİRT 2 DENİZ ACAR UZMAN DOKTOR 0
SİİRT 3 MEHMET ZAKİR KIZILAY VERİ GİRİŞ PERSONELİ 0
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ EKONOMİST MALİ DANIŞMAN 0
SİNOP 2 ŞEVKET TERKAN TIP DOKTORU 0
SİVAS 1 ULAŞ KARASU İNŞAAT MÜHENDİSİ 0
SİVAS 2 SERDAR İNCE MİMAR 0
SİVAS 3 SERVECAN KAYA AVUKAT AKEDEMISYEN 0
SİVAS 4 LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN İNŞAAT - İŞLETME 0
SİVAS 5 BAHATTİN YAVUZ AVUKAT 0
ŞANLIURFA 1 MAHMUT TANAL AVUKAT 0
ŞANLIURFA 2 MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN AVUKAT 0
ŞANLIURFA 3 AHMET TÜYSÜZ AVUKAT 0
ŞANLIURFA 4 ABDULLAH YEŞİL MALİ MÜŞAVİR 0
ŞANLIURFA 5 İBRAHİM DİREK İŞ İNSANI 0
ŞANLIURFA 6 SÜLEYMAN GÖK UZMAN HEKİM 0
ŞANLIURFA 7 ABDULLAH MELİK ZİRAAT MÜHENDİSİ 0
ŞANLIURFA 8 ABDULLAH DİREK SERBEST ÖZEL 0
ŞANLIURFA 9 MÜSLÜM ŞİKAK TİCARET - ÇİFTÇİ 0
ŞANLIURFA 10 BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME AVUKAT 0
ŞANLIURFA 11 ABDULKADİR ÇETİN SERBEST 0
ŞANLIURFA 12 VEHBİ VURAL EĞİTİM MÜFETTİŞİ 0
ŞANLIURFA 13 İSA EKİNCİ ÖĞRENCI 0
ŞANLIURFA 14 AZİZ BABACAN İŞ İNSANI 0
ŞIRNAK 1 NİZAR ÖKTEN ECZACI 0
ŞIRNAK 2 BOTAN CİZRELİ GAZETECİ 0
ŞIRNAK 3 ABDULLAH KAYA İŞ İNSANI 0
ŞIRNAK 4 AYŞE BİLİN HALKLA İLİŞKİLER, TANITIM 0
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK EKONOMİST 0
TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN DR. ZİRAAT MÜHENDİSİ 0
TEKİRDAĞ 3 CEM AVŞAR İŞLETME 0
TEKİRDAĞ 4 NURTEN YONTAR EMEKLİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0
TEKİRDAĞ 5 MUSTAFA ÜLKEM URUK ÖĞRENCİ 0
TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU TIP DOKTORU 0
TEKİRDAĞ 7 SEMA KIRKOYUN KİNET İŞ KADINI - YÖNETİCİ 0
TEKİRDAĞ 8 İSMAİL ÇELEBİ SANAYİCİ 0
TOKAT 1 KADİM DURMAZ ÖĞRETMEN- SERBEST TİCARET 0
TOKAT 2 DURAN KUM İŞ İNSANI 0
TOKAT 3 AYHAN KARABEKİROĞLU YÖNETİCİ MEMUR 0
TOKAT 4 MEHMET ALİ KOCAOĞLU MEMUR - İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ 0
TOKAT 5 CEM ÇITAK KAMU IŞÇISI 0
TRABZON 1 SİBEL SUİÇMEZ AVUKAT 0
TRABZON 2 AHMET KAYA MAKİNE MÜHENDİSİ 0
TRABZON 3 MURAT ÖZÇİLİNGİR ESNAF (İŞ İNSANI) 0
TRABZON 4 MUSA HACIOĞLU ECZACI 0
TRABZON 5 İLKER AKINCI TARİHÇİ - TARİH ÖĞRETMENİ -İŞLETMECİ - ŞİŞRKET YÖNETİCİSİ 0
TRABZON 6 MUSTAFA ERDİ ÇAKIR EKONOMIST - DANIŞMAN 0
TUNCELİ 1 HÜSNİYE KARAKOYUN GAZETECİ 0
UŞAK 1 ALİ KARAOBA UZMAN TIP DOKTORU 0
UŞAK 2 İSMET AKIN İŞ İNSANI 0
UŞAK 3 SEVİNÇ YAZGAN ECZACI 0
VAN 1 SERACETTİN BEDİRHANOĞLU AVUKAT 0
VAN 2 ERCAN ÇİÇEK KAMU YÖNETİMİ 0
VAN 3 AZİZ ÖREK MÜHENDİS 0
VAN 4 MUHLİS ORHAN ÖĞRETMEN 0
VAN 5 MERAL AYHAN İŞLETME 0
VAN 6 NURTEN TAŞ SERBEST ÖZEL 0
VAN 7 SÜLEYMAN KUŞMAN ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 0
VAN 8 MEHMET KAVAL ÖĞRETMEN 0
YALOVA 1 TAHSİN BECAN INŞAAT MÜHENDISI 0
YALOVA 2 MEHMET GÜREL ŞEHİR PLANCISI 0
YALOVA 3 YASEMİN FAZLACA SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR- İŞ KADINI 0
ZONGULDAK 1 DENİZ YAVUZYILMAZ ELEKTRİK MÜHENDİSİ 0
ZONGULDAK 2 EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL TIP DOKTORU 0
ZONGULDAK 3 DOĞA ŞANLIOĞLU AVUKAT 0
ZONGULDAK 4 MERVE KIR AVUKAT 0
ZONGULDAK 5 CEMALETTİN SAĞTEKİN MADEN MÜHENDİSİ 0
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