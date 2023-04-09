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Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı

Saadet Partisi, CHP listelerinden 14 Mayıs seçimine girecek milletvekili aday listesini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 17:26
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CHP listelerinden seçime girecek Saadet Partililer açıklandı

Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
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Editör: Erhan Songur

İttifaklar ve siyasi partiler 14 Mayıs seçimleri öncesi milletvekili adaylarını netleştirdi. Millet İttifakı üyesi Saadet Partisi, milletvekili adaylarını CHP listelerinden göstereceğini açıkladı. CHP'den listeye giren Saadet Partililer de belli oldu.

24 SAADET PARTİLİ, CHP LİSTERİNDEN ADAY OLDU

14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler ve ittifaklar, seçimlerde aday olacak 600 kişilik milletvekili aday listelerini YSK'ya iletti.

Saadet Partili 24 isim, CHP listelerinden milletvekili adayı olarak YSK'ya bildirildi.

İşte isimler:

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