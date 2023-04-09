CHP listelerinden seçime giren İYİ Partili isimler açıklandı

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti de listeyi YSK'ya verdi.

İYİ Parti'nin YSK'ya verdiği listede mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİREN İYİ PARTİLİLER

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre İYİ Parti’nin belirlenen illerde seçime girmemesi karşılığında CHP’nin beş İYİ Partili adayı kendi listelerinden seçilebilecek yerlerden aday gösterdi.

Saymaz’ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

“İyi Parti bazı illerde seçime girmeyecek. Bunun karşılığında CHP, beş İyi Partili adayı kendi listelerinden seçilecek yerlerden aday gösterdi. Berna Sukas, Ahmet Ersagun Yücel, Onur Aydın ve İrem Yaman beş isimden dördü.”

Saymaz’ın gündüz saatlerinde verdiği 4 İYİ Partili ismin listelerde aldığı yer şu şekilde:

Berna Sukas İstanbul 2. Bölge - 9. Sıra

Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge 6. Sıra

İrem Yaman Ankara 2. Bölge 4. Sıra

Onur Aydın İstanbul 2. Bölge 11. Sıra