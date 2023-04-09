9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP listelerinden seçime giren İYİ Partili isimler açıklandı

CHP listelerinden seçime giren İYİ Partili isimler açıklandı

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden aday olan İYİ Partili isimler belli oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 22:16
Takip Et

CHP listelerinden seçime giren İYİ Partili isimler açıklandı

CHP listelerinden seçime giren İYİ Partili isimler açıklandı
+
Aa
-

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti de listeyi YSK'ya verdi.

İYİ Parti'nin YSK'ya verdiği listede mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİREN İYİ PARTİLİLER

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre İYİ Parti’nin belirlenen illerde seçime girmemesi karşılığında CHP’nin beş İYİ Partili adayı kendi listelerinden seçilebilecek yerlerden aday gösterdi.

Saymaz’ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

“İyi Parti bazı illerde seçime girmeyecek. Bunun karşılığında CHP, beş İyi Partili adayı kendi listelerinden seçilecek yerlerden aday gösterdi. Berna Sukas, Ahmet Ersagun Yücel, Onur Aydın ve İrem Yaman beş isimden dördü.”

Saymaz’ın gündüz saatlerinde verdiği 4 İYİ Partili ismin listelerde aldığı yer şu şekilde:

Berna Sukas İstanbul 2. Bölge - 9. Sıra

Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge 6. Sıra

İrem Yaman Ankara 2. Bölge 4. Sıra

Onur Aydın İstanbul 2. Bölge 11. Sıra

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
1
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
2
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
3
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
4
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
5
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
7
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha'ya destek
﻿Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha'ya destek
﻿Beşiktaşlı futbolculardan Tayyip Talha'ya destek
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.