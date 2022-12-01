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CHP'li Sertel: Yerli ve milliyiz diyenler Amerika'ya teslim olmuşlar

CHP Milletvekili Sertel TBMM'de yaptığı konuşmada tütün üretiminde ülkenin geldiği noktayı eleştirerek, "Yerli ve milliyiz diyenler Amerika'ya teslim olmuşlar!" tepkisinde bulundu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 22:15
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CHP Milletvekili Atila Sertel ülkedeki tütün üretiminde gelinen noktayı eleştirerek Amerika'ya teslim olmuşlar dedi

CHP'li Sertel: Yerli ve milliyiz diyenler Amerika'ya teslim olmuşlar
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TBMM Genel Kurulu’nda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi üzerine konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sertel, geçmişte 600 binden fazla ailenin tütün üretimiyle geçindiğini, bugün gelinen noktada bu sayının 50 binlere kadar düştüğünü söyledi. Sertel, şöyle devam etti:

"AMERİKA'YA TESLİM OLMUŞLAR"

Yerli tütün üreticisine zulüm eden AKP iktidarının Amerika’ya teslim olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Üretmeye devam edin. AKP'nin bu zulmü bitecektir, o hapis cezaları bitecektir, bitireceğiz. Kendisine ‘yerli ve millîyiz’, diyenler Amerika'ya teslim olmuşlar. İçinde ne olduğu bilinmeyen Amerika tütünleri Türkiye’nin her yerinde satılırken, yerli tütün üreticisine hapis cezaları getiriliyor” dedi.

Sertel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarının ilk yüz gününde Adıyaman’da sigara fabrikasının açılacağını da dile getirdi.

"SEKTÖRÜN YÜZDE 89.7’Sİ YABANCILARIN ELİNDE"

“Tütün, Türkiye'nin temel üretim, temel geçim kaynaklarından biriydi. 1945'te 183 bin olan tütüncü ailesi 1965 yılında 379 bine ulaştı ve tütün özelleştirilinceye kadar, 1998 yılına kadar Türkiye'de 622 bin aile tütünle yaşamını sürdürüyordu. Aslında burada Adıyaman, Bitlis, Malatya tartışılıyor ama bu üreticilerin en önemli bölümü 334 bin aileyle Ege Bölgesi'ndeydi; Manisa'dan tutun, İzmir'in bütün bölgelerinde en kaliteli tütünün üretim merkezi Ege Bölgesi'ydi; 146 bini Güneydoğu Anadolu'da, 97 bini Karadeniz Bölgesi'nde, 29 bini Doğu Anadolu'da, 16 bini de Marmara Bölgesi'ndeydi. Şu anda Türkiye'nin tütününün, sigara sektörünün yüzde 87,9'unu Amerikan emperyalizmine, yabancıların eline teslim ettik.”

"50 YIL ÖNCE SÖYLENDİ, AKP İKTİDARINDA GERÇEKLEŞTİ"

Konuşmasını 1970’lı yıllarda TEKEL Genel Müdürlüğü yapan Recai Dıblan’ın sözlerinden örnek vererek sürdüren Atila Sertel, “‘Tütünün Türkiye için ifade ettiği hakiki mana ve değeri anlamayanlar, aşağılık kompleksine sahip olanlar veya bu dalda dönen büyük menfaatlerin cazibelerine kendilerini kaptıranlar rahatlıkla bu millî ürünümüzün endüstrisinin yabancılara teslimini müdafaa etmişlerdir.’ Bakın, Recai Dıblan yine ne diyor: "Türk tütünü, dünyanın her tarafında aranan bir meta hâline gelmiştir. Bu suretle de 'Türk tütünü bitti, Virginia tütünü ekilmelidir.' diyenlere bunun böyle olmadığı ispat edilmiştir. Çünkü Virginia tütünü ekimini teşvik eden davranışlarda Virginia tütününü ekmekle beraber yabancı sigara imalatçılarına 'Türkiye'de istediğiniz sigarayı yapma ve dışarıdan yurda istediğiniz sigarayı getirme daveti de mevcuttur.' Recai Dıblan 1973 yılında bunu söyledi, AKP iktidarı döneminde bütün bunlar gerçekleşti.”

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Selim
1.12.2022 22:55
Yarabbi sözü söyleyenleri bakın, partinin yeni akıl hocaları kimler, yerli ve milliler mi. Önce kapınızın önünü süpürünüz.  
 
Milli Görüş
1.12.2022 22:25
Danışman mı dediniz evet evet yerli ve milli danışman. Yoksa rehberi...  
 
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