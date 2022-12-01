Meclis'te tütün tartışması: AKP’li vekili Erdoğan’a şikayet etti! “Sen reisten gizli gizli Marlboro’yu iç...”

TBMM Genel Kurulu’nda Tütün Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve AKP’li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Ağbaba’nın konuşması devam ederken AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy’un laf atması üzerine Ağbaba, Özsoy’a, “Sen American Tobacco’nun adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli Marlboro’yu iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah’tan korkun. Buradan sesleniyorum Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunlar ekmeğinizin düşmanı, bunlar sizin düşmanınız bunları tanıyın. Buradan söz veriyoruz önümüzdeki yıl iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına verilen cezayı kaldırmak. Bizim namus sözümüz olsun. Ama Adıyamanlı kardeşim siz Amerika’daki Abraham’ın yanında mısınız? Adıyaman’daki Abuzer dayının yanında mısınız? Ben size söyleyeyim bu kanunla Abraham’ın yanındasınız. Bundan daha büyük ihanet olmaz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Kurul’da konuştu. Ağbaba konuşurken AKP’lilerle karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Ağbaba şöyle konuştu:

“MEMLEKETTE HER ŞEY BİTTİ ADIYAMANLININ, MALATYALININ, URFALININ, TOKATLININ TÜTÜNÜ KALDI”

“Tütünün satışına yasak getirenler kimin iktidarı kimin hükümeti, bunu sormak lazım. Bu kanunu getirenlerin Adıyamanlının, Malatyalının temsilcisi olmadığı kesin. Aileleriyle birlikte 1 milyon 250 bin kişi üretimden koparılmış durumda. Şimdi tekrar soralım iktidardakiler kimin iktidarı? ABD’nin mi, İngiltere’nin mi? AKP grubu burada kalabalık bir biçimde dinliyorlar. Onların tuzu kuru çünkü onların tütüncü umurunda değil. Fakir fukara umurunda değil. Bunların tek bağlı olduğu yer Philip Morris, American Tobacco. İnsan utanır, kanunu getiren gruba bak bir tane kimse var mı? Niye çünkü sana emir verenler büyük tekeller. Her kuşu tuttunuz da leylek mi kaldı? Memlekette her şey bitti Adıyamanlının, Malatyalının, Urfalının, Tokatlının tütünü kaldı. Allah sizi ıslah etsin.

“VENEZUELA’DAN PUDRA ŞEKERİ GETİRMEK SERBEST TÜTÜN YASAK”

Eskiden tütün satanlara 3 ila 6 yıl ceza veriyorlardı şimdi 2 ila 5 yıl ceza getiriliyor. Siz uluslararası kartellerin, büyük emperyalistlerin hükümeti gibi davranıyorsunuz. Buna savaş açmak resmen bu topraklara ihanettir. 2017’de ceza getirdiler Adıyamanlı ayağa kalktı onlara yapmadığınız kötülük kalmadı. Geldik burada mücadele ettik ertelendi. Üç kez ertelendi şimdi aynı şey yine gündemde. Allah bu tütüncünün ahını size nasip etti inşallah onların ahıyla buradan gideceksiniz. Pudra şekeri serbest, tütün yasak. Venezuela’dan pudra şekeri getirmek serbest tütün yasak. Buna kaçak diyenlere de yazıklar olsun. Buna kaçak demek vicdansızlıktır. Adam Çelikhan’da ekiyor, Mızgı’da ekiyor, Doğanşehir’de ekiyor kendi topraklarında ekiyor. Buna kaçak diyorlar Allah sizin gözünüzü kör etsin diyeceğim de demiyorum. Bundan daha yerli bir ürün olamaz.”

“REİSTEN GİZLİ GİZLİ MARLBORO’YU İÇ AMA ADIYAMAN’IN TÜTÜNÜNE YASAK GETİR”

Ağbaba’nın konuşması devam ederken AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy’un laf atması üzerine Ağbaba, Özsoy’a, “Sen American Tobacco’nun adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli Marlboro’yu iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah’tan korkun” dedi.

“MALATYALILAR, ADIYAMANLILAR TANIYIN BUNLAR EKMEĞİNİZİN DÜŞMANI”

Ağbaba’nın, “Buradan sesleniyorum Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunlar ekmeğinizin düşmanı, bunlar sizin düşmanınız bunları tanıyın. Buradan söz veriyoruz önümüzdeki yıl iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına verilen cezayı kaldırmak. Bizim namus sözümüz olsun. Ama Adıyamanlı kardeşim siz Amerika’daki Abraham’ın yanına mısınız? Adıyaman’daki Abuzer dayının yanında mısınız? Ben size söyleyeyim bu kanunla Abraham’ın yanındasınız. Bundan daha büyük ihanet olmaz” diye konuştu.

AKP grubundan itirazlar gelirken, AKP’li Özsoy’un, Ağbaba’ya “Sen PKK’nın yanındasın” diye laf atması üzerine Ağbaba, “PKK’nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Terbiyesiz de sensin, ahlak yoksunu da sensin, utanmaz, otur yerine” cevabını verdi.

TARTIŞMALAR ALEVLENİNCE GÖRÜŞMELERE 10 DAKİKA ARA VERİLDİ

Sözlerine devam eden Ağbaba’nın, “Tütün Daire Başkanlığına kimi getirmiş biliyor musunuz? Tütün Daire Başkanı British American Tobacco’nun CEO’su. Kurda kuzu teslim edilir mi?” demesi üzerine Genel Kurul salonunda Ağbaba ve AKP sıraları arasında gerilim arttı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi.

“BEN ADIYAMANLI ABUZER DAYININ SÖZCÜSÜYÜM BURADA ABRAHAM’IN SÖZCÜLERİ VAR”

Konuşması yarım kalan Ağbaba, aradan sonra yeniden kürsüye geldi. Ağbaba, şöyle konuştu:

“Buradan kendi seçim bölgemin, Adıyaman’ın çevre illerinin haykırışını bir sitemini sizlere iletmeye çalışıyorum. Amerikan tekellerine laf söylüyorum ses oradan geliyor. Milletin ne zaman derdini söylesek ne zaman ifade etmeye çalışsak hakaret yiyoruz. Ben Adıyamanlı Abuzer dayının sözcüsüyüm burada Abraham’ın sözcüleri var. Sizin vekilleriniz de gördü, keşke o vekiller buraya gelse gittiler eylemleri önlemek için yalvardılar, yakardılar, milleti kandırdılar. ‘Biz bu cezayı kaldıracağız’ dediler.

Şimdi Adıyaman’daki, Malatya’daki üretici bir üç kağıda kurban gidiyor. Bu insanlar namuslarıyla, şerefleriyle devlete bir yük olmadan üretim yapmaya çalışıyor. Bu insanlar zengin olmuyor sadece kendilerini geçindirebiliyorlar. On binlerce tütün satan esnaf var. Bunların ekmeğiyle oynama.”

“SEN DE ABRAHAM’IN KIZ KARDEŞİSİN”

Ağbaba’nın sözlerinin ardından AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’un laf atması üzerine Ağbaba, “Sen de Abraham’ın kız kardeşisin, Abraham’ın kız kardeşisin sen de. Bir başka garabet Tarım Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı psikolog! Ziraat mühendisi bitti mi? Rıza Tuna Turagay Ticaret Bakan Yardımcısı kanunu yapan adam. Bu neci? British American Tobacco’nun yönetim kurulu üyesi bu kanunu hazırlıyor. Siz Abuzer’in değil, Abdurrahman’ın değil Abraham’ın adamlarısınız, Amerika’nın adamlarısınız” ifadelerini kullandı.

“BU KONUDAKİ MAŞERİ DEĞERLENDİRMEYİ KAMUOYU EN GÜZEL ŞEKİLDE ORTAYA KOYACAKTIR”

Ağbaba’nın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şöyle konuştu:

“Biraz evvel provokatif bir şekilde İçtüzük’ü baştan sona ihlal ederek şahsiyatla uğraşarak temelsiz iddialarda ve iftiralarda bulunarak Grubumuzu, milletvekillerimizi ilzam etmeye kalkan şahsın bütün sözlerini kendisine misliyle iade ediyoruz. Kendisine ve kendisinin ağababalarına biz her platformda cevabımızı verdik, vermeye devam ediyoruz. Sonuçta başkalarının sözlerini manda ve himaye altında ortaya koyanlar ancak ve ancak kendini bilir. Sonuçta tütün ile ilgili kapsamlı düzenlemeyi AK Parti hükümetleri getirmiş.

Bu konuda yerli üreticilerimizin lehine düzenlemeler yaparak tamamen kaçakçılığın önüne geçmek ile ilgili uluslararası noktada da Türkiye’nin lehine sonuçlar doğuracak bir düzenlemeyi mutlaka bu milletin emrine amade kılmıştır. Bunun dışında yaklaşımlar; provokatif, ajitatif, fikri yetersizliği hakaretle örtmeye çalışan; kendi hakaret ettiği halde ‘bize hakaret ediliyor’ diye meseleleri çarpıtarak bağlamından kopartarak burada şov yapmaya dönük birtakım yaklaşımları sergilemek kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor. Bu konudaki maşeri değerlendirmeyi kamuoyu en güzel şekilde ortaya koyacaktır.”

“PHILIP MORRIS’İN, BRITISH AMERICAN TOBACCO’NUN EMRİYLE BİR KANUN DÜZENLEMESİ GETİRİLİYOR”

Sataşma olduğu gerekçesiyle CHP grubu adına yeniden söz alan Ağbaba şunları söyledi:

“Ben buraya geldim sakin sakin başladım hala laf atmaya devam ediyorsunuz. Ben ‘tütün’ dedim, ‘Adıyaman’ dedim, ‘Malatya’ dedim, ‘fakir fukaralık’ dedim. Siz reisten gizli Marlboro içiyor olabilirsiniz ama o Adıyamanlı fakir fukara o ektiği tütünle kendini geçindiriyor. Karnını doyuruyor, zengin olmuyor. Yapılan şey tütüne bir yasak. Tütünün satışına 2 ila 5 yıl yasak getiriliyor. Niye zorunuza gitti ben bilmiyorum. Beyefendi, ‘manda, himaye’ diyor. Yüz yıl önce bir tek adam İstanbul’u işgal için çağırdı İstanbul işgal edildi bir tek adam çakmak çakmak gözleriyle bakarak, ‘geldikleri gibi giderler’ dedi bu ülkeden emperyalistleri kovdu.

Çanakkale’de teslim olmadı, Kurtuluş Savaşı’nda teslim olmadı, bu memlekette fakir fukara teslim olmadı. Yapılmak istenilen şey şu: Çağımızın savaşı topla tüfekle olmuyor kanunla oluyor. Philip Morris’in, British American Tobacco’nun emriyle bir kanun düzenlemesi getiriliyor. Biz biliyoruz ki bu kanunu siz yapmıyorsunuz. Sizin iradeniz yok. Size yön gösterenler o emperyalistler. Yani manda ve himayeye teslim oluyorsunuz. Siz Philip Morris’in, Amerika’nın, İngiltere tekellerinin temsilcisisiniz. Ben Adıyaman’ın, Malatya’nın tütüncünün temsilcisiyim.”

“TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREN LİDERİN ADI ‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”

Ağbaba’nın konuşmasından sonra bu kez AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu kürsüden söz aldı. Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

“Aciz olmak, çarpık zihniyetle meseleleri çarpıtmak ancak böyle olur. Evet, bir tek adam çıktı, Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele'nin başkumandanı; dedelerimiz, ninelerimiz etrafında kenetlendi, bağımsız devletimizi kurduk, ‘Manda ve himaye kabul edilemez’ denildi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduk ve bir hedef gösterdi istiklali tam; tam bağımsız Türkiye. İşte, tam bağımsız Türkiye hedefini gerçekleştiren liderin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ancak CHP, eski CHP değil; CHP'nin, maalesef, sözcüleri, yaklaşımları CHP'nin altı okunun yanına yedinci ok ilave etme peşinde koşuyor. ‘Manda ve himaye kabul edilebilir.”

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN GELİN GRUP ODASINI GEZDİREYİM SİZE”

Akbaşoğlu’nun ardından sataşmadan ötürü CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı.

Özel ise şunları söyledi:

“Yasa teklifinde menfaat odakları var, tekliften zarar görecekler var. Şimdi, Abdurrahman (Tutdere) Bey, Veli Bey neden burada kürsüdeler? Kendi illerindeki söz verdikleri, sizin de milletvekillerinizin söz verdiği kişiler bu işten mağdur oluyorlar; kaldırılacağı sözü verilen hapis cezaları sadece birer yıl indirilerek, kandırılarak burada sıkıntıya sokuluyor. Bunu dile getirmek üzere buraya geliyor. Retoriğin içinde şu var, şunu dersiniz: ‘Ben çiftçinin yanındayım, sen Amerikan şirketinin yanındasın.’ Bu var ama oradan tutup da terör örgütü isimleriyle falan saldırı olunca iş başka bir yere kaydı. Anlaşılan o ki içerikle ilgili tartışmayı da kaldıracak bir sıklet kendinizde görmediniz. Meseleyi aslında CHP’nin en güçlü, kendinizi de kendi deyimiyle en aciz olduğunuz alana çektiniz.

CHP’nin gelin grup odasını gezdireyim size. Harf devriminden önce kurulmuş, cumhuriyetten önce kurulmuş, partisinden önce grubu kurulmuş bir yapı. Bu yapı savaşı yönetmiş, bu yapı Çanakkale'den sonra tam bağımsızlık için ölmeyi göze almışların bayrağı olmuş bir yapı. ‘Biz onlara 150 yıldır karşıyız’ derken Numan Bey, bizim Jön Türkler olup sizin Damat Ferit Hükûmeti, İskilipli Âtıf, İngiliz uçaklarından atılan Atatürk'ün ölüm fetvaları olduğunun altını imzalıyor, tasdik ediyor zaten. Bakın, biriyle övüneceksen şunla övünemezsin: Yıldız Sarayı'nın arkasından düşman donanmasıyla kaçanla övünemezsin ama ben o donanmayı görünce bakıp da ‘Geldikleri gibi gidecekler’ diyenle övünürüm.”