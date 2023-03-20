CHP'li Gürer sert çıktı: İktidar dağı taşı satmanın peşinde

Milli Emlak Şefliği tarafından Bor’un 16 köyünde, hazineye ait taşınmazların satışı ve kiralanmasına yönelik yapılan ihalelere, başka illerden o köyde yaşamayanların girip arazi alması köylüleri kaygılandırdı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köylünün evinin önünde dededen, atadan bu yana kullandıkları arazilerin Milli Emlak Şefliği eliyle satışa çıkarılmasında köyde oturma şartı aranmasının talep edilmesi istenmektedir” dedi.

KÖYLERDEKİ HAZİNE ARAZİLERİ TEKER TEKER SATILIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor’un Obruk köyünü ziyaret ederek, köylülerden Milli Emlak Şefliğinin, köydeki hazine arazilerini satışa çıkarması ya da kiraya vermesi için ihale açmasıyla ortaya çıkan mağduriyeti dinledi.

BAŞKA İLLERDEN GELENLER İHALELERDE FİYATLARI YÜKSELTİP ARAZİLERİ ALIYORLAR

Uygulamanın mağduriyet yarattığını anlatan köylüler “Burada evinin dibindeki arazi, başka illerden gelip parayı bastıran kişiler tarafından satın alınabiliyor. Bizim evimizin dibindeki araziyi bizim paramız olmadığı için biz alamıyoruz. Başka illerden gelenler fiyatı yüksek bulmuyorlar, parayı bastırıp bizim evimizin, bahçemizin dibindeki araziyi alabiliyorlar. Ancak buradaki insanların gelir düzeyi düşük olduğu için ihalede fiyat yükseltemiyor. Bizim gücümüz bu ihalelerde fiyatları yükseltmeye yetmiyor. Aslında bu ihalelerin köylerde ikamet edenlerin katılması şeklinde bir madde konulabilirdi” önerisinde bulundular.

80 BİN LİRALIK ARAZİYİ 253 BİN LİRAYA YÜKSETLİP ALDILAR

Köyde, bedeli 80 bin lira olarak belirlenen bir arazinin, başka illerden gelen bir vatandaş tarağından fiyatı yükseltilerek, 253 bin liraya satın alındığını anlatan köylüler “Bizin dedelerimizin, atalarımızın kullandığı araziler, evimizin yanında hazineye ait olan araziler, ihaleyle başka illerden gelen yabancılara satılıyor. Köyde herkes herkesi tanır. Bu arazi köyde yaşayana verilmelidir” diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

16 KÖY, 118 TAŞINMAZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bor Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin ilçeye bağlı Karanlıkdere, Kızılca, Balcı, Karamahmutlu, Gökbez, Havuzlu, Kürkçü. Kılavuz, Postallı, Seslikaya, Badak. Obruk ve Karacaören köylerinde 118 taşınmazın satışı, 57 adet taşınmazın ise kiralanması için açık teklif usulüyle ihale yapıldığını belirtti.

İhaleye başka illerden vatandaşların katılabildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumun köylüler arazında gerginlik, huzursuzluk ve endişeye yol açtığını aktardı.

KÖYDE YAŞAYANLARA SATILSIN

Köylülerin bu şekilde mağdur edilmemesi konusunda yetkilileri uyaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hiç görmediği, gelmediği köy arazisi başka illerden ihale girenlere satılıyor. Hazine arazileri bir şekilde satılacaksa, köylülerin dışındaki insanlara bu satışlar yapılması, satış yapılabilmesi için o köyde ikamet ediyor şartı getirilsin. Köy içindeki arazilerin başka illerden gelen yüksek fiyatla arazi almalarının önü açılırsa, köylünün köyde kalıp tarıma devam etme şansı azalır. Bu durum köylünün köyden uzaklaşmasının da yolunu açar” diye konuştu.

KÖYLÜNÜN HUZURU KAÇTI

Evinin yanındaki arazinin, başka illerden gelen vatandaşa satılmasının, köylünün huzurunu kaçıracağına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Araziler dosya oluşturana değil, köy halkı içinden olana satılmalı. 118 adet taşınmaz bayram değil, seyran değil, neden satışa çıkarıldı? Nedir bu taşınmazların durumu? Eğer köylünün evinin yanında bir arazi var ise o arazi o köylüye satılsın” önerisinde bulundu.